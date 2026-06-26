"Tri avio-bombe FAB-500, opremljene univerzalnim modulima za planiranje i korekciju, pogodile su privremeni tačka raspoređivanja 40. odvojene brigade morske pešadije Oružanih snaga Ukrajine u blizini sela Novopavlovka", saopštilo je Ministarstvo, prenose RIA Novosti.

Četiri projektila istog tipa pogodila su položaje operatera bespilotnih letelica Prve brigade operativne namene ukrajinske vojske kod sela Gruzskoje, dok su još dva pogodila komandna mesta za upravljanje dronovima 105. brigade teritorijalne odbrane Oružanih snaga Ukrajine u oblasti Velike Pisarevke, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da su napad na položaje ukrajinskih snaga izvele posade lovaca-bombardera Su-34.

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