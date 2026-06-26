Gradska vojna uprava Kijeva pozvala je građane da preduzmu mere bezbednosti i odmah odu u skloništa.

Prema navodima ukrajinskog Ratnog vazduhoplovstva, postojala je opasnost od mogućeg lansiranja balističkih projektila sa severoistoka zemlje. Nešto kasnije, vojska je saopštila da je jedna raketa bila usmerena ka gradu Kremenčuku.

Oko 2.53 časa po lokalnom vremenu, ukrajinske vlasti ponovo su upozorile na balističku pretnju glavnom gradu.

Ranije eksplozije u Kijevu

Novo upozorenje usledilo je nakon eksplozija koje su se kasno u četvrtak čule u Kijevu, kada je Ratno vazduhoplovstvo takođe upozorilo na raketnu pretnju.

Prema lokalnim izveštajima, dve osobe su povređene usled pada ostataka oborenih projektila ili njihove krhotine.

Nadležne službe nastavile su da pozivaju građane da ne ignorišu sirene za vazdušnu opasnost, upozoravajući da balistički napadi ostavljaju veoma malo vremena za pronalaženje zaklona, piše Kijev post.

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