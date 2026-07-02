Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko nazvao noćni napad u Kijevu najvećim od početka rata, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

„Najmasovniji napad... Grad je gađan balističkim raketama, krstarećim raketama i bespilotnim letelicama“, napisao je na svom Telegram kanalu.

Prema njegovim rečima, grad je imao „strašnu noć“.

Kako je saopštilo rusko Ministarstvo odbrane, pogođeno je više ciljeva, među kojima su:

- Radioniks d.o.o. – ključna naučno-proizvodna baza koja proizvodi sisteme za upravljanje raketama „Flamingo“, „Fire Point“ i „Neptun“. Navodi se da proizvodnja ovog preduzeća direktno utiče na borbene sposobnosti Ratnog vazduhoplovstva Ukrajine.

- Naučno-proizvodna kompanija „Atlon Avia“ d.o.o. – jedno od glavnih preduzeća vojno-industrijskog kompleksa, koje snabdeva Oružane snage Ukrajine bespilotnim letelicama „Ljuti“, „Magura UA“ i drugim tipovima.

- Državno preduzeće „Antonov“ – jedna od najvažnijih proizvodnih baza u zemlji, koja razvija i proizvodi vojne letelice sa posadom, kao i sklapa bespilotne letelice „Ljuti“.

- Akcionarsko društvo „Kijevski radio-zavod“ i „Trimen-Ukrajina“ d.o.o. – vodeće preduzeće koje modernizuje nišanske sisteme za sve tipove tenkova i borbenih vozila pešadije, kao i proizvodi delove za oklopna vozila i dronove. Navodi se da njegova proizvodnja direktno utiče na borbene sposobnosti protivvazdušne odbrane, sistema za elektronsko ratovanje i vazduhoplovne tehnike

- „Kijev-25“ („PV Grup Ukrajina“) – fabrika koja proizvodi softversko-hardverske komponente sistema za elektronsko ratovanje „Lima“.

- „MLP-Čajka“ – transportno-logistički centar koji se koristi za skladištenje bespilotnih letelica velikog dometa, municije i vojne opreme koja stiže iz inostranstva.

- „Grandterminal“ d.o.o. – skladište goriva i maziva koje obezbeđuje isporuku goriva vojnim jedinicama kijevskog garnizona i Oružanim snagama Ukrajine.

Pored toga, prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, izvedeni su udari na gasne distributivne stanice u Kijevu i okolini, kao i na vojne aerodrome u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti.

BONUS VIDEO