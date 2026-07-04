Uz napomenu da su ukrajinske snage simulirale rezultate, Generalštab navodi da je protivnik imao katastrofalne gubitke u ovom gradu - izgubile su 13.500 vojnika.

"Komanda ukrajinske vojske je do poslednjeg trenutka zahtevalo od vojnika da drži odbranu Konstantinovke, pokušavajući da ubedi zapadne sponzore da je situacija pod kontrolom. Grad je sada pod potpunom kontrolom ruske vojske koja završava čišćenje kvartova od preostalih grupa ukrajinskih vojnika", navodi Generalštab.

Posle oslobođenja grada pod rusku kontrolu prešla je teritorija površine 66 kvadratnih kilometara.

Ruske snage vode borbe u Nikolajevki i nalaze se na osam kilometara od periferije Slavjanska.

Ruske jedinice koje su zauzele grad sada su, zajedno sa snagama grupe "Centar", u ofanzivi za osvajanje Družkovke. Grupa "Zapad" privodi kraju zauzimanje Krasnog Limana.

"Ukrajinske snage su odbačene nekoliko kilometara od Konstantinovke, a jurišne snage vode borbe na periferiji Aleksejeva i Družovke", navodi se u saopštenje.

Industrijski deo grada pod opsadom je od kraja aprila, dok je istorijski deo grada koji odlikuje kombinacija niskih zdanja i četvrti sa visokim zgradama, bio je najteže područje za zauzimanje, navodi Generalštab.

Kako se ističe, Konstantinovka je na početku 2022. godine bila sedmi po površini i brojnosti stanovništva administrativni centara Donbasa.

Od 2014. godine Kijev u gradu razvijao i jačao sistem odbrane posle pada Bahmuta (Artjomovska).

Kako je izgledala ukrajinska odbrana

Sistem ukrajinske odbrane sastojao se iz dve linije sa više od 150 kilometara tranšeja i rovova obezbeđenim minskim poljima.

Oružane snage Ukrajine su u Konstantinovki imale više od 80 sektora različitih prepreka i i 50 utvrđenih odbrambenih čvorova, koristeći za te potrebe i vrtiće.

„Druga odbrambena linija u Konstantinovki imala je dužinu do 35 kilometara i bila je izgrađena oslanjajući se na kaskadu akumulacionih jezera“, saopštio je Generalštab.

Za odbranu Konstantinovke Kijev je formirao grupu od sedam brigada, 45 bataljona od 15.500 vojnika.

U odbrani su učestvovale i neonacističke jedinice iz sastava brigade "Ljut", borbeno najsposobnije jedinice ukrajinske vojske.

Grad je jedan od najvećih centara crne i obojene metalurgije na istoku Ukrajine.