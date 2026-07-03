Nemački Skynex u Ukrajinu je stigao sa oreolom modernog oružja za rat protiv dronova: topovski sistem velikog tempa vatre, programabilna municija, radari, digitalno komandovanje i obećanje da će skupe rakete zameniti jeftinijim preciznim hicima. U teoriji, baš ono što je Ukrajini potrebno za odbranu industrijskih objekata, energetike i infrastrukture od ruskih Gerana.

Prema internom izveštaju ukrajinskih oružanih snaga na koji se poziva nemački Stern, jedan takav slučaj završio se mnogo ružnije po reputaciju Rheinmetalla.

Tokom ruskog napada dronom 1. aprila 2026. na industrijski objekat u zapadnoj Ukrajini, Skynex navodno nije uspeo da zaustavi cilj. Još gore po nemački sistem, problem nije bio samo u tome što je dron prošao, već u tome što se deo skupe tehnike pokvario upravo u trenutku kada je trebalo da radi.

Prema navodima iz izveštaja, objekat su štitila dva sistema Skynex sa ukupno osam topovskih modula, dva radara i dva komandna mesta. Tri od osam topova ispala su iz stroja za samo nekoliko minuta. Jednom je otkazala hidraulika, drugi je imao problem sa radarom za praćenje, dok se trećem zaglavio mehanizam za punjenje municije. Na kraju su, prema istom izvoru, samo dva topa mogla pouzdano da prate cilj.

Za sistem koji se prodaje kao moderno rešenje protiv dronova, to nije sitan kvar. To je upravo najgori mogući scenario: cilj dolazi, vreme za reakciju je kratko, a oružje koje treba da zatvori prostor počinje da otpada iz mreže jedno po jedno.

Rheinmetall odbacuje optužbe

Rheinmetall negira da je problem u kvalitetu sistema. Kompanija tvrdi da se Skynex u Ukrajini pokazao kao izuzetno efikasan i pouzdan, a kritike iz internog ukrajinskog izveštaja odbacuje. Prema nemačkom proizvođaču, uzroci problema pre treba da se traže u načinu upotrebe, obuci posada i održavanju nego u konstrukciji samog sistema.

To je već poznat obrazac u ratu u Ukrajini. Kada zapadno oružje radi, ono se predstavlja kao dokaz tehnološke nadmoći. Kada zakaže, krivica se često prebacuje na ukrajinske posade: nisu dovoljno obučene, nisu pravilno održavale sistem, nisu ga koristile po proceduri, nisu razumele tehniku.

Ima u tome i deo istine. Ukrajinske snage su tokom rata dobile ogroman broj različitih sistema, iz različitih država, sa različitim standardima, kalibrima, softverima, rezervnim delovima i procedurama. Obuka je često ubrzana, logistika razvučena, a posade rade pod pritiskom koji nema nikakve veze sa mirnodopskim testiranjem na poligonu.

Međutim, isti argument ima i drugu stranu. Oružje poslato u Ukrajinu ne radi u laboratoriji, već u realnom ratu. Tamo nema idealnih uslova, savršeno odmorenih tehničara i beskonačnog vremena za servis. Sistem koji se reklamira kao rešenje za front mora da izdrži baš takav haos.

Skynex nije bez uspeha, ali mit je napukao

Skynex nije bezvredan sistem. Ukrajinski izvori su ranije tvrdili da su njegove posade obarale ruske dronove i krstareće rakete, a jedan sistem je čak prikazivan kao uspešan u obaranju više ciljeva tokom jednog dejstva. Top kalibra 35 mm i programabilna AHEAD municija imaju jasnu logiku: jeftinije je gađati dron rafalom pametne municije nego trošiti skupu raketu presretač na svaki Geran.

Baš zato je ovaj izveštaj neprijatan. Ne ruši celu koncepciju, ali ruši marketinšku sliku „čudesnog oružja“. Skynex je zamišljen kao zaštita tačkastih ciljeva od dronova, krstarećih raketa i drugih niskoletećih pretnji. Kada u takvoj ulozi tokom konkretnog napada više modula istovremeno zakaže, pitanje više nije da li sistem lepo izgleda u brošuri, već koliko je robustan posle meseci rata, prašine, udara, brzog održavanja i stalnog rada.

Za Rheinmetall je tajming posebno nezgodan. Kompanija u isto vreme prodaje Skynex novim kupcima, potpisuje ugovore vredne stotine miliona evra i gradi sliku evropskog odbrambenog giganta koji ima odgovor na eru dronova. Interni ukrajinski izveštaj, ukoliko je tačan, udara pravo u centar tog narativa.

Na papiru, Skynex je elegantan odgovor na jeftine ruske bespilotne letelice. U ukrajinskoj noći, prema ovom izveštaju, deo nemačkog „čuda“ završio je sa otkazalom hidraulikom, slepim radarom i zaglavljenim punjenjem.