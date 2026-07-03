Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je ukrajinska odbrambena industrija dostigla nivo proizvodnje visokotehnološkog naoružanja koji bi dugoročno mogao da premaši proizvodne kapacitete Rusije, najavivši dodatna ulaganja u razvoj vojne industrije i intenziviranje razgovora sa partnerima o finansiranju proizvodnje i isporukama sistema protivvazdušne odbrane.

Zelenski je, nakon sednice Štaba vrhovnog komandanta, saopštio da je najveći deo sastanka bio posvećen jačanju kapaciteta ukrajinske odbrambene industrije.

"Važno dostignuće naše države i naših proizvođača oružja jeste to što je Ukrajina dostigla sposobnost da proizvodi toliku količinu visokotehnološkog naoružanja da dugoročno može da premaši ruske proizvodne mogućnosti. Upravo tome smo danas posvetili najviše pažnje", naveo je Zelenski na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Rekao je da je sa predstavnicima namenske industrije razgovarao o merama koje država treba da preduzme, uključujući administrativne odluke i finansijsku podršku, kako bi se maksimalno povećali domaći proizvodni kapaciteti i pojačao pritisak na Rusiju.

Prema njegovim rečima, to se pre svega odnosi na proizvodnju bespilotnih letelica svih vrsta, kopnenih robotskih sistema, raketnog programa, sredstava za elektronsko ratovanje i druge vojne tehnike. Dodao je da je Ministarstvu spoljnih poslova i Ministarstvu odbrane naložio da intenziviraju saradnju sa međunarodnim partnerima kako bi obezbedili dodatna sredstva za finansiranje proizvodnje naoružanja.

"Očekujem konkretne rezultate i nove dogovore sa partnerima. Ulaganja u ukrajinsku proizvodnju predstavljaju ulaganja u primoravanje Rusije na mir i naši partneri to treba da doživljavaju kao zajednički uspeh", rekao je Zelenski.

Zahvalio se stručnjacima koji rade na razvoju ukrajinskog raketnog programa, uključujući proizvodnju balističkih raketa i sistema za zaštitu od balističkih projektila.