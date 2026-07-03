Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk izjavio je na 62. sednici Saveta UN za ljudska prava da je značajan broj ruskih ratnih zarobljenika prijavio da je bio izložen mučenju ili drugim oblicima zlostavljanja nakon zarobljavanja.

Kako je naveo, oko polovine ratnih zarobljenika koje su intervjuisali predstavnici njegove kancelarije izjavilo je da su pretrpeli torturu ili nehumano postupanje, uglavnom u privremenim pritvorskim centrima pre nego što su prebačeni u zvanične ustanove.

– Upotreba torture protiv ratnih zarobljenika mora odmah prestati – poručio je Tirk.

On je naglasio da je zabrana mučenja apsolutna i da svi odgovorni za takve postupke moraju snositi odgovornost.

Ranija upozorenja i optužbe

Kancelarija visokog komesara UN za ljudska prava i ranije je ukazivala na navode o zlostavljanju ruskih ratnih zarobljenika, pozivajući ukrajinske vlasti da preduzmu mere kako bi se sprečilo nehumano postupanje.

Rodion Mirošnik, ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije zadužen za pitanja koja Moskva povezuje sa navodnim zločinima ukrajinskih snaga, ranije je tvrdio da su ruski zarobljenici izloženi seksualnom nasilju, psihološkom pritisku i drugim oblicima torture.

On je takođe ocenio da međunarodne organizacije, prema njegovim tvrdnjama, nedovoljno istražuju navode o zlostavljanju ruskih ratnih zarobljenika.

Izjava visokog komesara UN predstavlja još jedan poziv da se poštuju međunarodno humanitarno pravo i Ženevske konvencije, koje zabranjuju mučenje i nehumano postupanje prema ratnim zarobljenicima, bez obzira na stranu u sukobu.

Od početka rata u Ukrajini, Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije više puta su objavljivale izveštaje o navodnim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava. U tim izveštajima pominju se optužbe koje se odnose na obe strane u sukobu, uz pozive na nezavisne istrage i procesuiranje odgovornih.

Izvor: RIA Novosti