Muškarac u Kijevu bacao je paradajz na poslanika ukrajinske Vrhovne rade Mikolu Tiščenka, osumnjičenog za podmićivanje i nezakonito bogaćenje, nakon sudskog ročišta za određivanje pritvora poslanika, prema ukrajinskom izdanju Strana.ua.

Ranije u petak, ukrajinski televizijski kanal „Obщestvennoje“ objavio je da je Viši antikorupcijski sud (VAS) Ukrajine naložio Tiščenku da položi kauciju od 10 miliona grivni (225.000 dolara).

- Mladić je gađao poslanika Tiščenka paradajzom nakon suđenja, gde mu je određena kaucija od 10 miliona grivni zbog navodnog zaštite prevarnih kol centara. Tiščenko je pokušao da napadne mladića, ali je on pobegao - navodi se u poruci objavljenoj na Telegram kanalu publikacije.



