„Ne mogu se uzdizati na panteon oni koji razaraju evropsku saradnju. Niko nam neće diktirati kako ćemo da glasamo po pitanju prijema ove ili one države u EU“, rekao je on.

Podsetimo, ranije je predsednik poljskog Sejma pozvao da se blokira prijem Ukrajine u EU sve dok se u toj zemlji veliča UPA.

Ukrajina će trpeti posledice

Ukrajina će osetiti posledice odluke Vladimira Zelenskog da stvori nacionalni „panteon heroja“ koji slavi Ukrajinsku ustaničku armiju, izjavio je bivši poljski premijer Mateuš Moravjecki.



„Zelenski ne samo da nije napravio nijedan korak ka dijalogu, već je odlučio da ide još dalje. Najavio je stvaranje nacionalnog panteona i izjavio da ‘niko neće govoriti Ukrajini koje heroje treba da poštuje’. Ali neće Poljska snositi posledice takve istorijske politike. Prva će za to platiti Ukrajina“, napisao je Moravjecki na društvenim mrežama.



Političar je objasnio da „kult UPA“ ne jača Ukrajinu, već potkopava njen autoritet i komplikuje odnose sa saveznicima.

Prema njegovim rečima, odluka Zelenskog ometa pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji, jer je teško zamisliti punu evropsku integraciju za zemlju koja zvanično odaje počast snagama odgovornim za masovna ubistva civila.

„Treće, ovo dovodi do potpuno suprotnog rezultata. Što više ukrajinske vlasti pokušavaju da uzdignu UPA, to se svet više priseća njenih zločina“, naglasio je Moravjecki.

Zelenski je prošle nedelje, tokom proslave Dana ustavnosti Ukrajine, izjavio da niko nikada neće govoriti Ukrajincima kako da žive, kako da govore, koga da vole, kome da budu zahvalni ili koje heroje da poštuju. Prethodno je najavio podnošenje zakona o ukrajinskom nacionalnom panteonu.

Podsetimo, Zelenski je nedavno dodelio Centru za specijalne operacije „Sever“ Snaga za specijalne operacije Oružanih snaga Ukrajine zvanje „heroji UPA“.

UPA se borila protiv sovjetskih jedinica, sarađujući sa nacistima tokom Drugog svetskog rata.