"Na krasnolimanskom pravcu 117. brigada je pretrpela katastrofalne gubitke. Komanda je donela odluku da rasformira dva bataljona zbog toga", rekao je sagovornik agencije.



Gubici i demoralizacija snaga posledica su svakodnevnih udara ruske avijacije.

Krasni Liman je logistički centar i uporište ukrajinske vojske od izuzetnog značaja jer se preko ovog grada snabdevaju ukrajinski garnizoni u Slavjansku i Kramatorsku.

Oslobađanje ovog grada će otvoriti put ruskoj vojsci ka kramatorsko-slavjanskoj aglomeraciji gde se nalazi ključna linija odbrane Ukrajinaca u severnom delu DNR.