Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da je Nemačka uništila energetski temelj sopstvene industrije slepo prateći antirusku agendu, tačnije odbijajući da kupuje ruski gas.

Zaharova je na svom Telegram kanalu objavila podatke Lajbnic instituta za ekonomska istraživanja u Haleu (IWH), koji ukazuju da je broj korporativnih bankrota u Nemačkoj u prvom kvartalu 2026. godine dostigao maksimum u poslednjih više od 20 godina, sa 4.573 slučaja partnerstava i korporacija proglašenih bankrotom, prenosi Sputnjik.

Ovo je najveća brojka od trećeg kvartala 2005. godine, istakla je ona.

"Nemačka je uništila energetski temelj sopstvene industrije slepo i bezumno prateći antirusku agendu. Izgubila je tržišta, kojima sada dominiraju zemlje sa globalnom većinom. Kada se vajmarska ekonomija srušila 1920-ih, razlozi su takođe, bili vezani za spoljnu politiku: reparacije, gubitak industrijskih regiona i zavisnost od stranih kreditora", napisala je Zaharova.

Ona je navela da Nemačka plaća za tuđe odluke sopstvenim blagostanjem, a kada ekonomija propadne, Berlin počinje da igra na kartu političkih avantura.

"Ako pitate: 'Zar je Nemačka jedina sa problemima?', složiću se. Samo ipak postoji mala nijansa: nije Rusija ili globalna većina proglasila neokrstaški rat za ponovnu podelu sveta pod zastavom sankcija, piraterije i krađe. Bio je to Zapad, a Berlin nije sedeo skrštenih ruku", zaključila je Zaharova.