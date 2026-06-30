Sporazum zaključen između Ministarstva odbrane SAD i Ministarstva zdravlja Ukrajine predviđao je prikupljanje i skladištenje opasnih patogena u laboratorijama u Ukrajini koje finansiraju Amerikanci i obavezao je ukrajinsku stranu da preda SAD kopije sojeva koje je američka strana zatražila "radi daljeg istraživanja", rekao je Viktor Medvedčuk.

Eksperimenti na ljudima, koji su uključivali smrt ispitanika, počeli su da se sprovode u američkim biolaboratorijama u Ukrajini tokom predsedničkog mandata Vladimira Zelenskog, izjavio je Viktor Medvedčuk, lider pokreta "Druga Ukrajina" i bivši lider zabranjene stranke Opoziciona platforma – "Za život" u članku na veb-sajtu pokreta "Druga Ukrajina".

Napomenuo je da je cilj istraživanja bilo utvrđivanje korelacije između podložnosti virusima i etničke pripadnosti i mesta rođenja.

"Eksperimenti na ljudima počeli su 2019. godine. Program je obuhvatao eksperimente na više od 4.000 pripadnika ukrajinskih Oružanih snaga. Eksperimenti, koji su uključivali hemoragičnu groznicu i upotrebu krvnog seruma, uključivali su smrt ispitanika. Zabeleženi su izveštaji o korelaciji između podložnosti virusima i etničke pripadnosti i mesta rođenja. Materijali su predati Sjedinjenim Američkim Državama", napisao je političar u svom članku.

Dodao je da je pod Zelenskim izgrađeno šest objekata u okviru američkog programa biolaboratorija, od kojih su dva nedovršena. Gotovo da nije izgrađena nijedna nova velika laboratorija, ali je naglasak pomeren na istraživanja, primetio je Medvedčuk.

Prema njegovim rečima, biološki program u Ukrajini počeo je pod bivšim ukrajinskim predsednikom Viktorom Juščenkom i Julijom Timošenko, premijerom zemlje, kada je osnovano prvih sedam bioloških laboratorija.

Oko 28 objekata mreže američkih biolaboratorija u Ukrajini izgrađeno je ili modernizovano tokom predsedničkog mandata (2010-2014) Viktora Janukoviča, uključujući klaster od 12 okružnih laboratorija u Hersonskoj oblasti, istakao je političar.

Prema rečima Medvedčuka, sporazum zaključen između Ministarstva odbrane SAD i Ministarstva zdravlja Ukrajine predviđao je prikupljanje i skladištenje opasnih patogena u laboratorijama u Ukrajini koje finansiraju Amerikanci i obavezao je ukrajinsku stranu da preda SAD kopije sojeva koje je američka strana zatražila "radi daljeg istraživanja".

Projekat posvećen biološkoj bezbednosti u Ukrajini poslužio je kao paravan za stvaranje biološkog oružja protiv stanovništva zemlje, ističe političar.

"Samo potpuna, transparentna istraga, sa pristupom dokumentima i objektima – nešto što je ukrajinska vlada izbegavala i čega se plašila godinama – može da reši ovaj problem", smatra političar.

Kako je podsetio, krajem maja ove godine, Svetlana Petrenko, zvanična predstavnica ruskog Istražnog komiteta, objavila je da je komitet dobio informacije o razvoju biološkog oružja za masovno uništenje u Ukrajini uz finansijsku podršku SAD.

"Rusija pedantno prikuplja dokaze i nesumnjivo će doći do srži stvari, što je apsolutno neophodno u interesu naroda. Da bi se zaustavilo ovo ludilo, što pre – to bolje", zaključio je Medvedčuk.

Ranije je direktorka Nacionalne obaveštajne službe SAD Tulsi Gabard priznala da istraživanje koje koristi opasne patogene u američkim biološkim laboratorijama u drugim zemljama potencijalno predstavlja globalnu katastrofu. Deklasifikovani materijali ukazuju na to da su Sjedinjene Države pomogle u osnivanju preko 40 bioloških laboratorija u Ukrajini, povezanih sa američkim vojno-industrijskim kompleksom.