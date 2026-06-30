Jevstignjejeva je podsetila da je u napadu na autobus koji je prevozio beloruski fudbalski klub u Gelendžik na odmor poginula trudna žena, majka dvoje dece, koja je pratila tim, dok je još devet osoba poveđeno, meću kojima šestoro maloletnika.

"Ne radi se o napadu na vojne objekte sa 'posledicama po civilna lica', niti o 'slučajnom pogotku', već o namernim postupcima operatera, koji je imao mogućnost da vidi prirodu cilja. Očigledno je reč o terorističkom aktu protiv civilnog stanovništva", naglasila je.

Jevstignjejeva je istakla da napadi na studentski dom u Starobeljsku, kao i napad na decu u Brjanskoj oblasti, svedoče o tome da za kijevski režim svaka osoba, uključujući i decu, koja se nalazi na teritoriji Rusije ili kroz nju putuje u tranzitu, automatski postaje meta za likvidaciju.

"Naravno, bilo bi poželjnije da se ciljevi i zadaci Specijalne vojne operacije ostvare političko-diplomatskim sredstvima. Ipak, u ovom trenutku ne naziru se realna rešenja koja bi uzimala u obzir legitimne interese Rusije", rekla je Jevstignjejeva.

Prema njenim rečima, sve dok zapadne zemlje ne odustanu od namere da nanesu strateški poraz Rusiji i obuzdaju njen razvoj, Rusija će nastaviti da se tim pokušajima suprotstavlja vojnim putem.

"Obraćam se zapadnim članicama Saveta bezbednosti, čije države proizvode i isporučuju režimu Vladimira Zelenskog sredstva za napad i dalekometno naoružanje kojim se ciljano gađa civilno stanovništvo. Nastavljajući da direktno i neodgovorno snabdevate Kijev oružjem, odavno ste postali saučesnici u njegovim brojnim zločinima. Za njih snosite direktnu političku i moralnu odgovornost", dodala je ona.

Kako kaže, za zapadne sponzore podrška kijevskom režimu predstavlja isplativ poduhvat, ne samo sa geopolitičkog, već i sa komercijalnog stanovišta.

"U stvarnosti, međutim, uspeha na frontu nema, a mogućnost popunjavanja redova Oružanih snaga Ukrajine prisilno mobilisanim ljudstvom neprestano se smanjuje", dodala je Jevstignjejeva.

Ona je dodala da je za režim Vladimira Zelenskog trenutno od presudne važnosti da svojim zapadnim sponzorima prikaže navodne uspehe Oružanih snaga Ukrajine kako bi obezbedio dalji priliv oružja i finansijskih sredstava.