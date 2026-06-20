Najvažnije:

Volodimir Zelenski poručio je da Aleksandar Lukašenko ima nedelju dana da ukloni opremu u Belorusiji koju Rusija koristi za napade na Ukrajinu. U suprotnom, kako je rekao, „mi ćemo to uraditi“.

Ukrajina pojačava odbranu na severnoj granici zbog bojazni da bi Rusija mogla intenzivnije da koristi Belorusiju u ratu.

Evropski savetnik za spoljnu politiku Antonio Košta branio je održavanje direktnih diplomatskih kontakata sa Moskvom, navodeći da EU mora da „sluša“ Rusiju kako bi pomogla Ukrajini i diplomatskim putem.

Kremlj je saopštio da je otvoren za razgovore sa evropskim državama, ali da neće prihvatati ultimatume i da Evropa mora da promeni svoj pristup Rusiji.

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da će Evropljani učestvovati u eventualnim mirovnim pregovorima o Ukrajini, ali kao saveznici Kijeva, a ne kao posrednici.

Poljski predsednik Karol Navrocki najavio je da će oduzeti najviše poljsko odlikovanje Zelenskom nakon odluke Ukrajine da vojnu jedinicu nazove po Ukrajinskoj ustaničkoj armiji (UPA), organizaciji odgovornoj za masakre Poljaka tokom Drugog svetskog rata.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha ocenio je da je poljska odluka „strateška greška“ koja koristi Moskvi.

U ruskom granatiranju Kramatorska u Donjeckoj oblasti poginula su tri civila, dok je šest osoba povređeno.

UŽIVO

U napadu na Harkov povređeno 5 ljudi, 4 osobe pod ruševinama

Najmanje pet osoba povređeno je u napadu ruskih snaga na Harkov, a moguće je da su još četiri osobe, uključujući i jedno dete, i dalje pod ruševinama, izjavio je gradonačelnik Harkova Igor Terehov.

"Kao rezultat napada neprijateljskih KAB-ova na Harkov, povređeno je 5 ljudi, a još četiri osobe se mogu naći ispod ruševina kuće. Možda se pod ruševinama nalazi i dete", napisao je Terehov u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, neprijateljske avio-bombe KAB su pale na privatno stambeno naselje.

Poljski predsednik Navrocki oduzeo najviše odlikovanje te zemlje Zelenskom

Poljski predsednik Karol Navrocki izjavio je da je odlučio da oduzme ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom najviše poljsko odlikovanje, Orden belog orla, nakon što je Zelenski preimenovao vojnu jedinicu po nacionalističkim pobunjenicima koji su masakrirali Poljake u Drugom svetskom ratu.

Navrocki je, u video izjavi, rekao da je odlučio da Zelenskom oduzme Orden belog orla nakon što se on saglasio da jednu od jedinica ukrajinskih Oružanih snaga nazove "Heroji Ukrajinske ustaničke armije (UPA)", prenosi agencija PAP. On je naglasio da ova odluka nije usmerena "protiv ukrajinske nacije" i da "ne znači promenu strateškog pravca poljske bezbednosne politike".

Zelenski: Nakon sastanka sa Trampom očekujem licencu za rakete dugog dometa

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da će njegov sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, do koga je došlo na marginama samita G7, imati za posledicu jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane, kao i mogućnost da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju raketa dugog dometa.

Zelenski je na konferenciji za novinare u Kijevu, odgovarajući na pitanje šta su konkretni rezultati njegovog razgovora sa Trampom, rekao da je to "jačanje protivvazdušne odbrane Ukrajine", prenosi Ukrinform. "Dobio sam pozitivan signal od cele G7, uključujući i predsednika Trampa. Američka strana po prvi put reaguje pozitivno na (izdavanje) licence za proizvodnju raketa kod nas", kazao je Zelenski.

BONUS VIDEO