U Srbiji će danas preovladavati pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab vetar koji će duvati uglavnom iz severnih pravaca, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Tokom dana očekuju se visoke temperature širom zemlje, dok će mogućnost za kišu postojati samo u pojedinim delovima Srbije.

Mogući pljuskovi u planinskim krajevima

Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su ponegde u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije.

Jutarnja temperatura kretaće se od 12 do 20 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti između 31 i 34 stepena, stoji u prognozi.

U Beogradu se očekuje sunčano i toplo vreme uz slab vetar severnih pravaca. Najniža temperatura biće oko 20 stepeni, a najviša dnevna oko 33 stepena.

Veoma toplo i narednih dana

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u Srbiji će se zadržati pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz maksimalne temperature od 30 do 35 stepeni.

U nedelju posle podne u Vojvodini, a u ponedeljak i u ostalim krajevima zemlje, uz promenljivu oblačnost moguća je lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom.

Meteoalarm je upaljen na teritoriji cele Srbije zbog vrućina, ali i pljuskova sa grmljavinom:

Od utorka će se pljuskovi sa grmljavinom uglavnom javljati u brdsko-planinskim predelima Srbije.

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