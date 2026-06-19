Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrej Sibiha izjavio je danas da je Poljska počinila „stratešku grešku“ odlukom svog predsednika Karola Navrockog da oduzme ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom najviše poljsko odlikovanje, Orden belog orla.

„Odluka da se predsedniku Ukrajine oduzme Orden Belog orla je strateška greška predsednika Poljske koja koristi samo Moskvi“, napisao je Sibiha na Fejsbuku, prenosi Rojters.

Navrocki je, u video izjavi, rekao da je odlučio da Zelenskom oduzme Orden belog orla nakon što se on saglasio da jednu od jedinica ukrajinskih Oružanih snaga nazove "Heroji Ukrajinske ustaničke armije (UPA)", prenosi agencija PAP.

On je naglasio da ova odluka nije usmerena "protiv ukrajinskog naroda" i da "ne znači promenu strateškog pravca poljske bezbednosne politike".

Navrocki je dodao da se "ništa nije promenilo", povodom poljske podrške Ukrajini u borbi protiv Rusije.