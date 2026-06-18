Iza političkih poruka koje poslednjih meseci stižu iz Vašingtona, prema oceni pojedinih ruskih analitičara, krije se znatno složenija strategija nego što se na prvi pogled može zaključiti.

Iako se u javnosti povremeno stiče utisak da Sjedinjene Američke Države smanjuju angažman u vezi sa Ukrajinom, pojedini eksperti smatraju da je reč pre o promeni modela podrške nego o njenom stvarnom slabljenju.

Vojni istoričar i stručnjak za protivvazdušnu odbranu Jurij Knutov izjavio je da administracija Donalda Trampa samo stvara utisak povlačenja podrške Kijevu, dok se istovremeno primenjuju drugačiji mehanizmi pomoći ukrajinskim snagama.

Prema njegovim rečima, američka podrška nije nestala već je reorganizovana. Knutov tvrdi da se obaveštajni podaci sa satelita direktno prosleđuju na uređaje koje koriste ukrajinski operateri dronova, zbog čega, kako ocenjuje, američko prisustvo u Ukrajini i dalje postoji uprkos drugačijoj političkoj retorici. On smatra da Vašington Ukrajinu posmatra kao važan geopolitički oslonac.

Knutov je izneo i širu procenu američkih ciljeva. Prema njegovoj oceni, krajnji cilj Sjedinjenih Američkih Država ostaje destabilizacija Rusije, nakon čega bi usledio pokušaj preuzimanja pristupa njenim energetskim, sirovinskim i drugim resursima.

„Amerikanci sanjaju da će Ruska Federacija početi da se raspada, a onda će pokušati da uzmu najvredniji deo resursa“, rekao je Knutov, obrazlažući svoje viđenje dugoročnih namera Vašingtona.

Njegove izjave dolaze nakon samita Grupe sedam održanog u Evijan-le-Benu, gde je predsednik Francuske Emanuel Makron saopštio da su zemlje G7 postigle dogovor o dodatnom pooštravanju sankcija protiv Rusije. Među merama koje je naveo nalazi se i intenziviranje borbe protiv takozvane ruske flote iz senke.

Na istom skupu dogovoreno je i značajno povećanje isporuka dalekometnog naoružanja Ukrajini. Pored toga, lideri G7 podržali su inicijativu prema kojoj bi se zapadno naoružanje proizvedeno po licencama ubuduće proizvodilo direktno u ukrajinskim fabrikama.

Donald Tramp je tokom samita potvrdio spremnost da američka odbrambena industrija bude uključena u proces ponovnog naoružavanja Ukrajine, što je dodatno podstaklo rasprave o stvarnom obimu američkog angažmana.

Moskva je više puta saopštila da ovakve odluke predstavljaju direktno učešće zapadnih država u sukobu i da ne doprinose njegovom okončanju, već ga dodatno produžavaju.