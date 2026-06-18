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Sobjanin: Najveći napad ukrajinskih snaga na Moskvu oboreno probližno 180 dronova

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin je saopštio jutros da je od početka dana neutralisano približno 180 ukrajinskih dronova koji su se približavali ruskoj prestonici. Sobjanjin je rekao i da se operacije protivvazdušne odbrane nastavljaju, prenosi RIA Novosti.

Napad ukrajinskih dronova na Moskvu koji se dogodio jutros bio je najveći u poslednje dve godine, objavio je ranije Sobjanjin. Prethodno najveći broj, 81 oborena bespilotna letelica, zabeležen je 17. maja, prenela je ruska agencija TASS.

Ranije danas ruske vlasti su saopštile da je nekoliko ukrajinskih dronova napalo Moskovsku rafineriju nafte i da se posledice tog napada otklanjaju.

Dronovi pogodili rafineriju nafte u Moskvi, pogođen i jedan tržni centar

Nekoliko dronova napalo je Moskovsku rafineriju nafte i posledice tog napada se otklanjaju, saopštio je danas gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

"Snage protivvazdušne odbrane nastavljaju da odbijaju masovni napad. Nekoliko dronova je uspelo da stigne do Moskovske rafinerije nafte. Preduzimaju se mere za ublažavanje posledica", napisao je Sobjanjin na platformi Max, prenosi Interfaks.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov naveo je da je u tržnom centru "Belaja Dača" u Kotelnikiju, u Moskovskoj oblasti, izbio požar nakon pada fragmenata drona.

Jedna osoba poginula, dve povređene u ukrajinskom napadu na Rostov

Jedna osoba je poginula, a dve su povređene u napadu ukrajinskih oružanih snaga na grad Gukovo u Rostovskoj oblasti Rusije, saopštio je regionalni guverner Jurij Sljusar.

On je u objavi na društvenoj mreži Maks naveo da su povređene osobe prevezene u bolnicu sa povredama koje su, kako je naveo "srednje teške", prenosi Interfaks.

Ruski zvaničnik je rekao i da je napad dronom oštetio dizel lokomotivu i izazvao dva požara u privrednim objektima.

Zelenski: Razgovarao sam sa Trampom i Makronom nakon samita G7 u Evijanu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i francuskim predsednikom Emanuelom Makronom na kraju samita G7 u Evijanu, navodeći da je to bio važan razgovor "koji bi mogao mnogo toga da promeni".

Zelenski je na Telegramu napisao da je zahvalan Trampu na pažnji koju je posvetio Ukrajini i na spremnosti da pomogne u postizanju mira.

Ukrajinski predsednik je takođe zahvalio Makronu na odličnoj organizaciji samita, kao i na snažnoj saradnji sa Ukrajinom.

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