Ruski vojnik Petar Grigorenko, izviđač 1487. puka grupe snaga „Centar“, ispričao je da je nakon spasavanja iz zapaljenog borbenog vozila pešadije BMP-3 uspeo da obori ukrajinski dron tako što je u njega bacio ciglu dok je pokušavao da se sa saborcem domogne bezbednih položaja.

Grigorenko je za TASS rekao da su on i njegov saborac, koji je tom prilikom povredio nogu, bili pod neprekidnim nadzorom ukrajinske bespilotne letelice.

– Saborac je povredio nogu i nije mogao dugo da trči. Kretali smo se u naletima, sa pauzama – rekao je ruski vojnik.

Prema njegovim rečima, odlučio je da iscrpi operatora drona i sačeka da se letelici isprazni baterija.

– Rešio sam da se poigram sa operatorom. Trčali smo, a dron je sve vreme kružio iznad nas. U poslednjem trenutku, kada se zaleteo pravo ka meni, bacio sam ciglu i pogodio ga – ispričao je Grigorenko.

On tvrdi da je eksploziv koji je dron nosio detonirao nakon pogotka.

Grigorenko je zadobio povrede od gelera, ali je zajedno sa saborcem uspeo da se vrati do svojih jedinica, odakle su obojica evakuisani u pozadinu radi lečenja.

Ruski vojnik je ranije ispričao i kako su on i saborac uspeli da se izvuku iz zapaljenog BMP-3. Zbog blokiranog upravljačkog odeljenja morali su da prođu kroz dva unutrašnja odseka vozila kako bi stigli do desantnog prostora i izvukli se iz vozila zahvaćenog vatrom.