Sedamnaestogodišnji Emrah S. iz Novog Pazara tragično je nastradao 11. juna u selu Škrijelje kod Tutina, a prema prvim informacijama, do nesreće je došlo tokom rukovanja lovačkom puškom koju je, kako se sumnja, čistio u trenutku kada je oružje opalilo.

Mladić je tog dana boravio kod svog dede na selu, gde se dogodila tragedija koja je zavila u crno njegovu porodicu i potresla čitav kraj. Iako je prošlo više od nedelju dana, ova tragedija i dalje šokira javnost u Srbiji. Prema dosadašnjim saznanjima, metak ga je pogodio nakon što je iz za sada neutvrđenih razloga došlo do aktiviranja puške.

-Nakon nesreće usledila je hitna reakcija prisutnih i pokušali su da mu pruže pomoć, međutim, zadobijene povrede bile su izuzetno teške. Lekari su mogli samo da konstatuju njegovu smrt - navodi izvor.

Na lice mesta ubrzo su stigli policija i istražni organi koji su obavili uviđaj i započeli prikupljanje dokaza kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo. Istraga treba da rasvetli pod kojim okolnostima je puška opalila, da li su poštovane bezbednosne procedure i na koji način je oružje bilo obezbeđeno. Za sada nema indicija da je reč o bilo čemu osim o nesrećnom slučaju.

Vest o smrti tinejdžera brzo se proširila Novim Pazarom i Raškom oblasti. Emrah je, prema pisanju portala Sandžak Danas, bio član lovačke zajednice i važio za mladića koji je voleo prirodu i lov. Odrastao je u novopazarskom naselju Selakovac, gde ga prijatelji i komšije pamte kao vedru i omiljenu osobu.

Posebno emotivne reakcije izazvala je fotografija koja se poslednjih dana deli na društvenim mrežama, a na kojoj je Emrah sa prijateljima lovcima.

Sahranjen je dan nakon nesreće na groblju u Selakovcu. Porodica, rodbina i veliki broj prijatelja oprostili su se od njega u suzama, dok su njegovi roditelji, slomljeni od bola, jedva smogli snage da isprate sina na večni počinak. Iza sebe je ostavio roditelje, brata i sestru.

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