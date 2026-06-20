Politička i vojna situacija u Ukrajini odavno je prevazišla okvire samih borbi na frontu, ocenjuje italijanski list Il Fatto Quotidiano. Prema analizi ovog medija, budućnost zemlje i opstanak sadašnje vlasti u Kijevu u velikoj meri zavise od razvoja sukoba sa Rusijom i podrške koju Ukrajina dobija od svojih zapadnih partnera.

Autor teksta iznosi stav da predsednik Volodimir Zelenski nastoji da održi stanje dugotrajne konfrontacije sa Moskvom, jer bi prekid sukoba mogao da dovede u pitanje opstanak političkog sistema koji je uspostavljen tokom rata.

Prema oceni lista, ukrajinsko rukovodstvo je svesno velikih gubitaka koje je zemlja pretrpela tokom prethodnih godina. Navodi se da je Ukrajina izgubila deo svojih najvažnijih teritorija i da su se značajno promenile ekonomske okolnosti u kojima država funkcioniše.

Zbog toga, smatra autor teksta, Kijev pokušava da zadrži ključnu ulogu u evropskoj bezbednosnoj arhitekturi, ali ne više kroz trgovinu i ekonomsku saradnju, već kroz svoju poziciju u sukobu sa Rusijom.

U tekstu se navodi da bi Ukrajina mogla da poprimi karakteristike svojevrsne „nove Sparte“, odnosno države čiji je opstanak vezan za vojnu spremnost i stalnu opasnost od nastavka sukoba.

Il Fatto Quotidiano povezuje takvu strategiju sa nastojanjima ukrajinskog rukovodstva da obezbedi dodatne rakete za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot. Prema proceni autora, gubitak kontrole nad vazdušnim prostorom predstavljao bi ozbiljan udarac za vlast u Kijevu.

- Sve ovo može delovati logično za izgradnju života usred smrti, ali postoji jedan problem. U nekom trenutku Rusija bi mogla da odluči da krene ka Kijevu uz potpunu kontrolu vazdušnog prostora - navodi se u tekstu.

Autor upozorava da bi u takvom scenariju ukrajinska prestonica mogla da se suoči sa izuzetno teškim okolnostima. Prema toj proceni, kontinuirani raketni udari i ruska vazdušna nadmoć značajno bi otežali odbranu grada i njegovo normalno funkcionisanje.

Tekst italijanskog lista predstavlja autorsku analizu i tumačenje aktuelnih geopolitičkih okolnosti, u trenutku kada se nastavljaju diplomatski pokušaji pronalaženja rešenja za rat u Ukrajini.