Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev oglasio se povodom odluke poljskog predsednika Karola Navrockog da oduzme najviše državno odlikovanje Volodimiru Zelenskom.

Ovom prilikom Dmirij Medvedev je uputio niz oštrih i sarkastičnih uvreda na račun ukrajinskog lidera Zelenskog.

"Predsednik Poljske je konačno oduzeo Orden belog orla kijevskom degeneriku koji obožava naciste. Siguran sam da to neće predstavljati nikakav problem za glavnog banderovca, sada na njegovom zelenom duksu ima više mesta za Hitlerov Gvozdeni krst sa zlatnim hrastovim lišćem", napisao je Medvedev.

Nastavak bespoštednog verbalnog rata Moskve i Kijeva

Ova reakcija Medvedeva predstavlja nastavak prepoznatljive, izuzetno agresivne retorike na društvenim mrežama, gde redovno komentariše poteze zapadnih zvaničnika i ukrajinskog rukovodstva.

Moskva već godinama koristi argument "denacifikacije" i glorifikacije saradnika fašista iz Drugog svetskog rata (poput Stepana Bandere) kao jedan od glavnih ideoloških stubova za opravdanje svoje vojne intervencije u Ukrajini.

Odluka Poljske o oduzimanju odlikovanja Volodimiru Zelenskom, koja je do sada važila za jednog od najvećih saveznika Kijeva, došla je kao idealan politički zicer za zvanični Kremlj da ukaže na to da se i sam Zapad suočava sa, kako navode, "ekstremističkom prirodom režima u Kijevu".

Poljski šamar kao potvrda ruskih teza

U krugovima bliskim ruskom državnom vrhu, odluka predsednika Karola Navrockog tumači se kao istorijska pravda i pukotina u evropskom jedinstvu koja se više ne može sakriti.

Dok Dmitrij Medvedev koristi priliku da kroz oštru satiru izjednači ukrajinsko rukovodstvo sa nacističkim strukturama iz prošlosti, ruski vojni eksperti naglašavaju da je ovaj diplomatski incident pre svega ogroman moralni udarac za Kijev.

Gubitak najvažnijeg poljskog ordena zbog imenovanja vojne jedinice po UPA pokazuje da istorijski grehovi i glorifikacija spornih figura počinju da koštaju Ukrajinu podrške na međunarodnoj sceni, čak i kod onih komšija koji su im do juče bezuslovno slali naoružanje.