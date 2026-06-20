Navrocki je, u video izjavi, rekao da je odlučio da Zelenskom oduzme Orden belog orla nakon što se on saglasio da jednu od jedinica ukrajinskih Oružanih snaga nazove "Heroji Ukrajinske ustaničke armije (UPA)", prenosi agencija PAP.

On je naglasio da ova odluka nije usmerena "protiv ukrajinske nacije" i da "ne znači promenu strateškog pravca poljske bezbednosne politike".

Navrocki je dodao da se "ništa nije promenilo", povodom poljske podrške Ukrajini u borbi protiv Rusije.

Ukrajinska ustanička armija bila je nacionalistička formacija koja je pokrenula gerilski rat protiv nacističke Nemačke, Sovjetskog Saveza, kao i poljskih komunista i izvršila je masakre nad Poljacima u Voliniji i Istočnoj Galiciji, što za Poljsku predstavlja genocid.