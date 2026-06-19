Mađarski premijer Peter Mađar govorio je o mogućem sastanku sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim nakon samita Evropske unije, potvrdivši da su njih dvojica već kratko razgovarali na marginama skupa.

Kako je rekao, Ukrajina je bila jedna od glavnih tema sastanka evropskih lidera.

– Zaključci Evropskog saveta posvećuju značajnu pažnju Ukrajini jer je predsednik Volodimir Zelenski lično prisustvovao samitu. Možda ste videli fotografije na kojima smo zajedno. Da, sastali smo se i neću kriti da to nije bio dug razgovor – rekao je Mađar.

On je naveo da je Zelenskom ponovo predložio da se njihov prvi zvanični sastanak održi u Beregovu, gradu u Zakarpatju.

– Jasno smo jedan drugom stavili do znanja da smo spremni da se uskoro sastanemo. Ponovo sam rekao da bih voleo da se susret održi u prelepom Beregovu – izjavio je mađarski premijer.

Međutim, iz njegovih reči proizlazi da ukrajinska strana nije prihvatila taj predlog.

– Ne postoji poseban razlog za sastanak. Politički dogovor možemo da postignemo i bez toga, ali ja bih voleo da se sastanemo u Beregovu, dok bi on više voleo neku drugu lokaciju – rekao je Mađar.

Ukrajinski izvori navode da Kijev ne smatra Beregovo odgovarajućim mestom za prvi zvanični susret sa mađarskim liderom.

Prema dostupnim informacijama, još nije doneta konačna odluka gde bi razgovori mogli da budu održani. Kao moguće lokacije pominju se Kijev, Budimpešta i Lavov.

Predstavnici mađarske delegacije otkrili su i da je ukrajinska strana predlagala Brisel kao mesto susreta, ali da je Mađar odbio tu mogućnost.

Podsetimo, Zelenski i Peter Mađar razgovarali su 18. juna na samitu Evropske unije, a mađarski premijer je ranije izjavio da je uspeo da iz zaključaka samita ukloni formulacije koje bi ubrzale proces pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji.