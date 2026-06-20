Samit G7, održan od 15. do 17. juna u francuskom Evijan-le-Benu, ponovo je otvorio pitanje budućnosti sukoba u Ukrajini i odnosa Zapada prema Rusiji.

Dok lideri najmoćnijih država sveta i njihovi partneri razgovaraju o bezbednosti i daljoj podršci Kijevu, nemački list Junge Welt upozorava da bi aktuelna politika mogla da predstavlja uvod u mnogo ozbiljniju konfrontaciju.

Prema oceni autora komentara objavljenog u ovom listu, među učesnicima samita postoji spremnost da se rat u Ukrajini posmatra kao pripremna faza za mnogo širi međunarodni sukob.

Autori teksta smatraju da se u zapadnim prestonicama sve više insistira na politici daljeg zaoštravanja odnosa sa Moskvom, dok se istovremeno zanemaruju bezbednosni interesi koje Rusija smatra ključnim.

U komentaru se iznose i veoma oštre ocene na račun političara koji, prema stavu autora, koriste ratnu retoriku u javnosti. U jednom od najupečatljivijih delova teksta navodi se da ljudima koji „pripremaju rat u javnosti treba slomiti ruke“, čime se dodatno naglašava ozbiljnost upozorenja koje list upućuje.

Posebna kritika odnosi se na, kako navodi Junge Welt, nespremnost zemalja G7 da ozbiljno razmotre ruske bezbednosne zahteve i otvore dijalog o ključnim pitanjima evropske bezbednosti.

- Sukob u Ukrajini može u svakom trenutku da preraste u evropski rat. To treba izbeći po svaku cenu. Ali dešava se suprotno - navodi se u komentaru.

Autori ocenjuju da učesnici samita polaze od pretpostavke da samo Zapad ima pravo da definiše svoje bezbednosne interese, dok se stavovi Moskve gotovo uopšte ne uzimaju u obzir.

Pored članica G7, na samitu u Francuskoj učestvuju i lideri Brazila, Indije, Kenije i Južne Koreje, u različitim formatima sastanaka.

Istovremeno, američki predsednik Donald Tramp prethodno je izrazio uverenje da sukob u Ukrajini neće prerasti u svetski rat u koji bi bio uključen veliki broj država.

Ipak, upozorenja o mogućem širenju krize sve su prisutnija u delu evropskih medija, dok se rasprava o budućnosti bezbednosne arhitekture kontinenta dodatno zaoštrava.