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Volodimir Zelenski poručio je da Aleksandar Lukašenko ima nedelju dana da ukloni opremu u Belorusiji koju Rusija koristi za napade na Ukrajinu. U suprotnom, kako je rekao, „mi ćemo to uraditi“.

Ukrajina pojačava odbranu na severnoj granici zbog bojazni da bi Rusija mogla intenzivnije da koristi Belorusiju u ratu.

Evropski savetnik za spoljnu politiku Antonio Košta branio je održavanje direktnih diplomatskih kontakata sa Moskvom, navodeći da EU mora da „sluša“ Rusiju kako bi pomogla Ukrajini i diplomatskim putem.

Kremlj je saopštio da je otvoren za razgovore sa evropskim državama, ali da neće prihvatati ultimatume i da Evropa mora da promeni svoj pristup Rusiji.

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da će Evropljani učestvovati u eventualnim mirovnim pregovorima o Ukrajini, ali kao saveznici Kijeva, a ne kao posrednici.

Poljski predsednik Karol Navrocki najavio je da će oduzeti najviše poljsko odlikovanje Zelenskom nakon odluke Ukrajine da vojnu jedinicu nazove po Ukrajinskoj ustaničkoj armiji (UPA), organizaciji odgovornoj za masakre Poljaka tokom Drugog svetskog rata.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha ocenio je da je poljska odluka „strateška greška“ koja koristi Moskvi.

U ruskom granatiranju Kramatorska u Donjeckoj oblasti poginula su tri civila, dok je šest osoba povređeno.

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IAEA: "NE Zaporožje po 20. put ostala bez spoljnog napajanja električnom energijom"

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je danas da je nuklearna elektrana Zaporožje danas po 20. put tokom vojnog sukoba ostala bez spoljnog napajanja električnom energijom, što još jednom ukazuje na krajnje nestabilnu situaciju kada je reč o nuklearnoj bezbednosti na toj lokaciji. IAEA je na platformi X navela da je tim IAEA u nuklearnoj elektrani Zaporožje saopštio da su se rezervni dizel - generatori automatski uključili kako bi obezbedili pomoćno napajanje za hlađenje reaktorskog jezgra i druge ključne funkcije nuklearne bezbednosti. "Tim IAEA je obavešten da je problem na unutrašnjim električnim vodovima postrojenja izazvao najnovije isključenje jedine trenutno dostupne spoljne linije za napajanje NE Zaporožje - dalekovoda Ferosplavna-1 napona 330 kilovolti (kV)", saopštila je IAEA.

Mađar ukinuo zabranu Ukrajini koju je uveo Orban

Nova mađarska vlada zvanično je ukinula zabranu ukrajinskim medijima koju je uvela administracija bivšeg premijera Viktora Orbana, kao deo napora za poboljšanje odnosa između Budimpešte i Kijeva.

Ukrajinske snage pogodile drumski most preko Geničkog moreuza

Ukrajinska vojska pogodila je u napadu izvedenom posle ponoći drumski most preko Geničkog moreuza koji spaja Azovsko more sa zalivom Sivaš na jugu Ukrajine, saopšteno je danas iz generalštaba ukrajinske vojske. U saopštenju se navodi da su ruske snage koristile taj most za obezbeđivanje vojne logistike između Krima i ruskih vojnih jedinica na južnom delu fronta, prenosi Ukrinform.

Napredovanje ruskih trupa u Krasnom Limanu

Ruske oružane snage nastavljaju napredovanje u Krasnom Limanu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

„Jedinice 67. motorizovane divizije, napredujući u severozapadnom delu naselja, zauzele su pet neprijateljskih uporišta i očistile 47 zgrada od ukrajinskih militanata“, navodi se u izveštaju.

U južnim delovima grada, borci su praktično eliminisali opkoljenu grupu vojnika iz 120. brigade teritorijalne odbrane. Za samo 24 sata uništili su do 30 militanata, oklopno vozilo „Jura“, pikap, samohodnu artiljerijsku jedinicu „Paladin“ kalibra 155 mm američke proizvodnje i šest robotskih sistema sa zemlje.

Udar na skladište goriva na Krimu

Ukrajinski dronovi za napad uspešno su pogodili veliko rusko skladište goriva u blizini grada Bahčisaraj, Krim, jutros.

Na snimku, skladište gori.

Ruski lovac Su-34M izveo vazdušni udar na skladište ukrajinskih bespilotnih letelica

Lovac-bombarder Su-34M izveo je vazdušni udar na skladište bespilotnih letelica ukrajinskih oružanih snaga na severozapadu Harkova, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

"Posada lovca-bombardera Su-34M ruskih vazduhoplovnih snaga izvršila je vazdušni napad na skladište neprijateljskih bespilotnih letelica i komponenti za njihovu proizvodnju, koje se nalazi na severozapadu Harkova. Vazdušni napad je uništio skladište, što je potvrđeno snimcima nadzora sa bespilotne letelice", navodi se u saopštenju, prenosi agencija Tass.

Ukrajinci napali Termoelektranu Tavričeskaja na Krimu

Ukrajinske snage su tokom noći uspešno napale Termoelektranu Tavričeskaja na Krimu pod ruskom okupacijom.

Elektrana, jedna od najvećih proizvodnih elektrana na Krimu, trenutno je u plamenu. Meštani su prijavili nestanke struje i pojačane nalete nakon napada.

Artiljerci grupe "Sever" razbili 90 položaja Ukrajinaca kod Harkova

Artiljerci grupe "Sever" su tokom juna razbili 90 baza Ukrajinaca kod Harkova, koristeći dronove dometa 100 kilometara za izviđanje i udarne dronove.

Protivnik je pretrpeo teške gubitke.

Napadnut brod u Crnom moru

Jedan član posade je poginuo, a dvojica su povređena u napadu dronom na brod pod zastavom Paname u Crnom moru, saopštila je Panamska pomorska uprava (AMP).

AMP nije navela odakle je dron lansiran, ali je preporučila brodovima da izbegavaju plovidbu kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom i Azovskom moru.

Uništeno američko oružje

Ministarstvo odbrane objavilo je snimak uništenja samohodnog topa M109 Paladin u Družkovki.

Ruska bespilotna letelica zabeležila je potpuno uništenje samohodnog artiljerijskog topa američke proizvodnje.

Tramp: Ne bi bilo rata u Ukrajini da Rusija nije izbačena iz grupe G8

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da rata u Ukrajini verovatno ne bi bilo da Zapad nije izbacio Rusiju iz Grupe osam (G8).

On je u intervjuu za portal Aksios rekao da bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama, kao i još jedna ili dve zemlje, nisu želeli ruskog predsednika Vladimira Putina u toj grupi.

"Želeli su da Putin ode. Nekada je bio G8. Bilo bi mnogo bolje da je ostalo tako. Verovatno ne biste imali rat Rusije i Ukrajine", rekao je Tramp.

U napadu na Harkov povređeno 5 ljudi, 4 osobe pod ruševinama

Najmanje pet osoba povređeno je u napadu ruskih snaga na Harkov, a moguće je da su još četiri osobe, uključujući i jedno dete, i dalje pod ruševinama, izjavio je gradonačelnik Harkova Igor Terehov.

"Kao rezultat napada neprijateljskih KAB-ova na Harkov, povređeno je 5 ljudi, a još četiri osobe se mogu naći ispod ruševina kuće. Možda se pod ruševinama nalazi i dete", napisao je Terehov u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, neprijateljske avio-bombe KAB su pale na privatno stambeno naselje.

Poljski predsednik Navrocki oduzeo najviše odlikovanje te zemlje Zelenskom

Poljski predsednik Karol Navrocki izjavio je da je odlučio da oduzme ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom najviše poljsko odlikovanje, Orden belog orla, nakon što je Zelenski preimenovao vojnu jedinicu po nacionalističkim pobunjenicima koji su masakrirali Poljake u Drugom svetskom ratu.

Navrocki je, u video izjavi, rekao da je odlučio da Zelenskom oduzme Orden belog orla nakon što se on saglasio da jednu od jedinica ukrajinskih Oružanih snaga nazove "Heroji Ukrajinske ustaničke armije (UPA)", prenosi agencija PAP. On je naglasio da ova odluka nije usmerena "protiv ukrajinske nacije" i da "ne znači promenu strateškog pravca poljske bezbednosne politike".

Zelenski: Nakon sastanka sa Trampom očekujem licencu za rakete dugog dometa

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da će njegov sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, do koga je došlo na marginama samita G7, imati za posledicu jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane, kao i mogućnost da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju raketa dugog dometa.

Zelenski je na konferenciji za novinare u Kijevu, odgovarajući na pitanje šta su konkretni rezultati njegovog razgovora sa Trampom, rekao da je to "jačanje protivvazdušne odbrane Ukrajine", prenosi Ukrinform. "Dobio sam pozitivan signal od cele G7, uključujući i predsednika Trampa. Američka strana po prvi put reaguje pozitivno na (izdavanje) licence za proizvodnju raketa kod nas", kazao je Zelenski.

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