Ruske snage su tokom protekla 24 sata izvele nove napade širom Ukrajine, u kojima su poginule tri osobe, dok je najmanje 45 ljudi povređeno, saopštile su ukrajinske vlasti 20. juna.

Najteže je pogođen Harkov, gde su tokom noći ruski dronovi i navođene avionske bombe pogodili stambene zgrade. Prema rečima guvernera Harkovske oblasti Oleha Sinjehubova, dve osobe su poginule, dok je desetoro ljudi povređeno, među kojima su i jedno dete i tinejdžer.

U okolnim naseljima Harkovske oblasti ruski napadi nastavili su se i tokom dana. Granatirana su sela i druga mesta, a povređena su još tri civila, među kojima i dvoje dece. U napadima su oštećene kuće, skladišta i višespratnice.

U susednoj Sumskoj oblasti povređeno je 13 osoba nakon intenzivnih udara navođenim bombama i dronovima, saopštila je Nacionalna policija Ukrajine putem Telegrama.

Teška situacija je i u Zaporoškoj oblasti, gde je ranjeno 19 civila. Guverner Ivan Fedorov naveo je da su ruske snage izvele 24 vazdušna udara, čak 642 napada dronovima, pet udara iz višecevnih raketnih sistema i 216 artiljerijskih napada.

U Hersonu je preminula žena koja je teško ranjena u ruskom napadu dronom 19. juna, saopštio je načelnik vojne uprave grada Jaroslav Šanko.

Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija tokom noći lansirala 99 dronova dugog dometa, od kojih je protivvazdušna odbrana oborila 92.

Rusija nastavlja sa intenzivnim napadima uprkos pozivima Kijeva na nastavak mirovnih pregovora.

Sa druge strane, Ukrajina je pojačala napade na rusku teritoriju i tokom prethodne sedmice dva puta gađala Moskvu. U najvećem napadu dronovima do sada, izvedenom 18. juna, izazvani su požari u rafinerijama nafte u ruskoj prestonici.

(Kurir.rs/Kyiv Independent)