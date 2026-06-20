„Zelenski je već postao pretnja po mir u Evropi, najnoviji napadi na Moskvu i pretnje Belorusiji su očigledan znak da je taj čovek opasnost za bezbednost čitave Evrope“, napisao je na mreži Iks Mema, član nacionalno-konzervativne stranke „Alijansa slobode“.

On, takođe, smatra da Zelenski greši kada misli da bi uključivanje NATO-a u sukob promenilo tok stvari.

Prema njegovom mišljenju, podrška Kijevu će biti prekinuta kada Moskva bude počela da povlači definitivne crvene linije.

Podsetimo, Zelenski je uputio upozorenje predsedniku Belorusije Aleksandru Lukašenku, zatraživši uklanjanje vojne tehnike sa belorusko-ukrajinske granice.

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