Ruski vojnici stavljaju pod svoju kontrolu sve veći deo Konstantinovke u DNR, a intenzivne borbe vode se i oko Krasnog Limana.

Kijev, suočen sa situacijom na frontu, pokušava da nanese štetu Rusiji stalnim napadima dronovima na ruske regione i provokacijama oko Zaporoške nuklearke.

Su-34M uništio skladište ukrajinskih dronova kod Harkova

Ruski lovac-bombarder Su-34M izveo je udar na skladište bespilotnih letelica i pogon za njihovo sklapanje na severozapadu Harkova, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"Posada lovca-bombardera Su-34M ruskih vazduhoplovnih snaga izvršila je vazdušni napad na skladište neprijateljskih bespilotnih letelica i komponenti za njihovu proizvodnju, koje se nalazi na severozapadu Harkova. Vazdušni napad je uništio skladište, što je potvrđeno snimcima nadzora sa bespilotne letelice", navodi se u saopštenju, prenosi agencija Tass.

Ukrajina gotovo svakodnevno lansira borbene dronove na civilne mete u ruskim regionima, podseća rusko MO. "Kao odgovor, ruska vojska koristi vazdušno, morsko i kopneno precizno oružje, kao i bespilotne letelice, isključivo ciljajući vojnu infrastrukturu i objekte ukrajinske odbrambene industrije", navodi se u saopštenju ruskog ministarstva odbrane.