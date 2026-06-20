Leto u Beogradu zvanično je počelo već danas, pošto je u 10.30 časova otvorena kupališna sezona na Adi Ciganliji. Na najpoznatijem gradskom kupalištu podignute su plave zastave, što potvrđuje da Savsko jezero ispunjava sve standarde kada su u pitanju kvalitet vode, bezbednost i uslovi za boravak.

Za bezbednost kupača zaduženi su spasioci, policija, medicinske ekipe i obezbeđenje Ade Ciganlije. Jovan Laušević iz spasilačke jedinice izjavio je za "Blic TV" da je svih 28 kula aktivno i da trenutno dežura 55 spasilaca, dok će im se za desetak dana pridružiti još deset kolega.

- Služba je krenula sa radom. Imamo 28 kula i 55 spasilaca, a uskoro će nas biti ukupno 65 - rekao je Laušević.

Pored velikog broja spasilaca, o bezbednosti posetilaca brinu i šefovi plaža, koordinatori na vodi i pet skutera za spasavanje. Radno vreme kupališta i spasilačke službe je svakog dana od 10.30 do 18.30 časova.

Spasioci su posebno apelovali na građane da ne pokušavaju da preplivavaju Savsko jezero i da roditelji obrate pažnju na decu.

- Molimo sve kupače, posebno roditelje, bake i deke, da se pridržavaju pravila i da se uvek obrate spasiocima. Tu smo zbog njihove bezbednosti - poručio je Laušević.

Prvog dana sezone veliki broj Beograđana pohrlio je na svoje "more", a osim temperature vode, pažnju su privukle i cene u ugostiteljskim objektima.

Za domaću kafu potrebno je izdvojiti između 210 i 280 dinara, dok nes kafa košta od 310 do 400 dinara.

Ljubitelji piva moraće da pripreme od 330 do čak 760 dinara, u zavisnosti od lokala i vrste pića.

Kada je hrana u pitanju, sendviči koštaju od 380 do 1.200 dinara, krofnice i kuvani kukuruz po 300 dinara, dok kokice koštaju od 100 do 400 dinara. Kugla sladoleda i lizalice prodaju se po ceni od 150 dinara.

Posebnu pažnju izazvala je cena ležaljki u jednom od lokala. Reč je o improvizovanim ležaljkama napravljenim od paleta i dušeka, čije iznajmljivanje košta čak 2.000 dinara, a u cenu nije uključeno ni piće.

Ipak, to nije sprečilo Beograđane da uživaju u prvom pravom letnjem danu.

- Ovo je užitak, da se malo rashladimo po ovim vrućinama - rekao je jedan od posetilaca.

Mnogi su poručili da im je Ada već decenijama omiljeno mesto tokom leta.

- Dolazimo ovde već 25 ili 30 godina. To je deo života - rekao je jedan Beograđanin.

Drugi su istakli da je voda već dovoljno topla za kupanje.

- Sada je i zvanično otvorena sezona, a voda je baš prijatna - rekao je jedan mladić.

Ima i onih koji su odlučili da čitavo leto provedu upravo na Savskom jezeru.

- Danas smo prvi put došli i planiramo da svaki vikend provedemo ovde - poručili su posetioci.

Tokom najtoplijih letnjih dana Adu Ciganliju poseti i do 150.000 ljudi, pa se očekuje da će i ovog leta "beogradsko more" biti jedna od najposećenijih destinacija u prestonici.