Dva zemljotresa pogodila su danas grčko ostrvo Krit, a drugi i snažniji potres jačine 5,1 stepen po Rihterovoj skali osetio se širom ostrva.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), prvi zemljotres registrovan je u 11.31 po lokalnom vremenu i imao je magnitudu od 3,5 stepeni. Ubrzo nakon toga usledio je jači potres od 5,1 stepen Rihtera.

Hipocentar zemljotresa nalazio se na dubini od oko 26 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema informacija o stradalima niti o povređenima, dok nadležne službe prate situaciju na terenu.

Građani i turisti koji su osetili podrhtavanje tla podelili su svoja iskustva na sajtu EMSC-a.

- Moglo se osetiti podrhtavanje na plaži.

- Osetio sam kao da je neko gurao moju ležaljku na plaži.

- Drugi zemljotres se baš osetio i trajao je duže.

Kako prenose grčki mediji, oba potresa osetila su se u različitim delovima Krita. Pojedini turisti evakuisani su iz predostrožnosti zbog moguće opasnosti od odrona u okolini pogođenih područja.