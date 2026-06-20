Ambasador Ukrajine u Poljskoj Vasil Bodnar saopštio je da je odlučio da vrati orden za zasluge Republike Poljske – Viteški krst, nakon što je poljski predsednik Karol Navrocki oduzeo ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom najviše poljsko odlikovanje, Orden belog orla.

Navrocki je u petak saopštio da je doneo takvu odluku nakon što je Zelenski preimenovao jednu vojnu jedinicu po ukrajinskim nacionalističkim pobunjenicima koje Poljska smatra odgovornim za masakre nad Poljacima tokom Drugog svetskog rata.

- Ne mogu da ostanem po strani kada je reč o odluci koju smatram istorijski nepravednom. Razumevajući emocije koje postoje u Poljskoj, ne mogu da prihvatim da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, prijatelj Poljske i lider države koja se hrabro brani od ruske agresije, bude lišen najvišeg poljskog odlikovanja - poručio je Bodnar.

Ukrajinski ambasador je podsetio da su dve zemlje godinama gradile odnose zasnovane na poverenju, solidarnosti i međusobnoj podršci, te da se danas zajedno suočavaju sa brojnim izazovima.

- Za nas je Poljska prijatelj, saveznik i partner. Milioni Poljaka otvorili su svoja srca i domove našem narodu i pomagali Ukrajini u najtežim trenucima. Tu pomoć ćemo zauvek pamtiti i prenositi budućim generacijama - rekao je Bodnar.

On je istakao da Ukrajinci i Poljaci, možda više od drugih evropskih naroda, razumeju opasnost koju predstavlja Rusija, naglasivši da će nastaviti da radi na razvoju odnosa dve zemlje i rešavanju pitanja od zajedničkog interesa, uključujući bezbednost, odbranu, obnovu Ukrajine i evropske integracije.