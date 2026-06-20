Ruske snage izvele su nove snažne napade na vojne objekte u Harkovskoj oblasti, a prema navodima ruske televizije Carigrad, prizori nakon udara bili su toliko siloviti da je delovalo kao da je „vulkan eruptirao ispod grada“.

Kako se navodi, ruska vojska je u napadima koristila različite vrste naoružanja, uključujući dronove, rakete „Kinžal“, „Iskander“, ali i visokoeksplozivne bombe FAB, koje ukrajinski vojnici navodno nazivaju „gvozdenim užasom“.

Prema pisanju Carigrada, u napadima na Harkovsku oblast korišćene su bombe FAB-1500 i FAB-3000, koje imaju razornu moć i namenjene su uništavanju utvrđenih vojnih ciljeva i infrastrukture.

Svedoci napada tvrde da su se snažne detonacije osećale širom grada, dok su se na društvenim mrežama pojavili snimci velikih požara i oblaka dima iznad pogođenih područja.

Prema dostupnim informacijama, udari su pogodili zone u kojima se nalazila vojna tehnika, kao i skladišta municije u više industrijskih kompleksa. Pojedini izvori navode da su izbijali požari u rezervoarima za gorivo i hangarima u kojima su se nalazile komponente za proizvodnju dronova.

Napadi su, kako se navodi, izvedeni i na ciljeve u Vasiljkivki u Dnjepropetrovskoj oblasti, gde je navodno uništen pogon za sklapanje bespilotnih letelica smešten u okviru lokalnog preduzeća.

Ruski izvori navode da su na udaru bili i vojni objekti u Kostjantinovki, Slavjansku, Kramatorsku i Dobropolju, gde su nakon bombardovanja dejstvovali i dronovi „Geran“.

Prema ocenama vojnih analitičara koje prenosi ruski medij, visokoeksplozivne bombe FAB koriste se za uništavanje bunkera, skladišta, komandnih centara i prekidanje lanaca snabdevanja, uključujući mostove i ključnu infrastrukturu.