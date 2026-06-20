"Već nam je postalo poznato šta su radile laboratorije u Harkovu i Odesi. U njima su identifikovani sojevi raznih opasnih bolesti potput antraksa i drugih. Ukratko, oni su radili istraživanja koiristeći uzorke i genotipove iz ukrajinskog naroda", rekao je Azarov u intervjuu za agenciju TASS.

On je podsetio da je odlazeća direktorka američke Nacionalne obaveštajne službe Tulsi Gabard otkrila informacije o raspoređivanju više od 120 takvih laboratorija širom sveta i da je tada postalo apsolutno jasno da sprovode zabranjena istraživanja u oblasti vojne biotehnologije što je zabranjeno međunarodnim pravom.

"Ljudi su se spremali da stvore biološko oružje. Jasno je da su posledice apsolutno užasne, a da ne pominjemo da bi slučajno oslobađanje tako strašne infekcije moglo da izazove kolosalne ljudske žrtve. Jasno je da su morali da budu zatvoreni", rekao je Azarov.