Moskvu je pogodio jedan od najvećih ukrajinskih napada od početka rata, pri čemu je gotovo 200 dronova gađalo ciljeve u i oko ruske prestonice. Napadi su izazvali velike požare i guste stubove dima koji su se uzdizali iznad grada.
Prema rečima guvernera Moskovske oblasti Andreja Vorobjova, povređeno je najmanje 17 osoba.
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je u samo 24 sata presretnuto i uništeno gotovo hiljadu dronova i četiri ukrajinske krstareće rakete širom zemlje.
U Rostovskoj oblasti pogođeno je skladište nafte, a jedna osoba je izgubila život.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su u pitanju „sankcije dugog dometa“, kako Kijev naziva svoje udare na rusku teritoriju.
- Vreme je da se ovaj rat završi, a Rusija mora da preduzme konkretne korake u diplomatiji - poručio je Zelenski.
On je dodao da je napad odgovor na ruski udar na Kijev i oštećenje Kijevsko-pečerske lavre.
- Ne želimo ovaj rat i nikada ga nismo želeli. Ali, ako Ukrajina gori, goreće i vaša Moskva - upozorio je.
Požari su izbili i u jugoistočnom delu Moskve nakon što je rafinerija Kapotnja pogođena treći put u poslednjih mesec dana.
Eksplozije su bile toliko snažne da su delovi velikih rezervoara odleteli desetinama metara u vazduh, dok je goreo i obližnji tržni centar.
Zbog bezbednosne situacije privremeno su zatvorena sva četiri moskovska aerodroma, a više od 500 letova je otkazano ili odloženo.
Iako su ruske vlasti zabranile objavljivanje snimaka posledica napada, društvene mreže preplavili su video-zapisi dronova i eksplozija.
Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha objavio je poruku na društvenim mrežama:
- Jedno od najčešćih pitanja koje su jutros postavljali Moskovljani jeste: „Šta se događa?“ Mogu da odgovorim – vaša zemlja je započela agresorski rat i godinama ubija naš narod. Sada, kada znate šta se događa, pitajte Putina kada planira da to okonča.
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