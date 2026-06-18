Moskvu je pogodio jedan od najvećih ukrajinskih napada od početka rata, pri čemu je gotovo 200 dronova gađalo ciljeve u i oko ruske prestonice. Napadi su izazvali velike požare i guste stubove dima koji su se uzdizali iznad grada.

Prema rečima guvernera Moskovske oblasti Andreja Vorobjova, povređeno je najmanje 17 osoba.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je u samo 24 sata presretnuto i uništeno gotovo hiljadu dronova i četiri ukrajinske krstareće rakete širom zemlje.

U Rostovskoj oblasti pogođeno je skladište nafte, a jedna osoba je izgubila život.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su u pitanju „sankcije dugog dometa“, kako Kijev naziva svoje udare na rusku teritoriju.

- Vreme je da se ovaj rat završi, a Rusija mora da preduzme konkretne korake u diplomatiji - poručio je Zelenski.

On je dodao da je napad odgovor na ruski udar na Kijev i oštećenje Kijevsko-pečerske lavre.

- Ne želimo ovaj rat i nikada ga nismo želeli. Ali, ako Ukrajina gori, goreće i vaša Moskva - upozorio je.

Požari su izbili i u jugoistočnom delu Moskve nakon što je rafinerija Kapotnja pogođena treći put u poslednjih mesec dana.

Eksplozije su bile toliko snažne da su delovi velikih rezervoara odleteli desetinama metara u vazduh, dok je goreo i obližnji tržni centar.

Zbog bezbednosne situacije privremeno su zatvorena sva četiri moskovska aerodroma, a više od 500 letova je otkazano ili odloženo.

Iako su ruske vlasti zabranile objavljivanje snimaka posledica napada, društvene mreže preplavili su video-zapisi dronova i eksplozija.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha objavio je poruku na društvenim mrežama:

- Jedno od najčešćih pitanja koje su jutros postavljali Moskovljani jeste: „Šta se događa?“ Mogu da odgovorim – vaša zemlja je započela agresorski rat i godinama ubija naš narod. Sada, kada znate šta se događa, pitajte Putina kada planira da to okonča.