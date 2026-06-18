OVAN

POSAO: Iako ste pre prirodni vođa nego timski igrač danas uživate u timskom radu. Sa kolegama razmenjujete mišljenja i ideje i uspevate da se složite oko realizacije radova.

LJUBAV: Emotivno ste nezadovoljni. Osećate potrebu za emotivno intenzivnim i strastvenim odnosom, ali nemate nikog ko može da ispuni vašu emotivnu prazninu.

ZDRAVLJE: Postoji mogućnost ponavljanja problema koji se povremeno javlja. U pitanju je mogućnost pada pritiska. Najbolje da imate nešto pored sebe, na primer, neko gazirano piće.

BIK

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu. Vi ste raspoloženi za rad, nema iznenadnih i neplaniranih teškoća. Atmosfera je opuštena, ali radna. Zadovoljni ste rezultatima rada.

LJUBAV: Odlično ste raspoloženi. Komunikativni ste, opušteni, orni za zabavu. Komunicirate sa osobom koja otvoreno flertuje sa vama i uživate u tome.

ZDRAVLJE: Dobro se osećate. Poveli ste računa o zdravoj hrani i imate utisak da vam to pomaže da se osećate lakše i bolje. Jedino što vam fali je fizička aktivnost.

BLIZANCI

POSAO: Iako ste prilagodljivi i uvek imate neko rezervno rešenje današnji dan loše protiče. Velika količina obaveza, kratak vremenski rok i novi iznenadni problemi izazivaju nervozu.

LJUBAV: Emotivno ste zadovoljni. Posle dugog i napornog dana uživate u mirnom i opuštenom druženju sa partnerkom. Prija vam što sve možete da joj kažete i što vas razume.

ZDRAVLJE: Nervi su vam osetljivi, a nije ni čudo kada je situacija na poslu prilično stresna. Problem možete vrlo lako da rešite. Potrebno je samo da se opustite i odmorite u tišini.

RAK

POSAO: Prilično ste uporni i znate tačno koji su vam ciljevi. Uspevate da ih dostignete na iznenađenje kolega. Zadovoljni ste što ste prevazišli poslovne prepreke, kao i predrasude.

LJUBAV: Bračna situacija nije najbolja. Razlog je što je došlo do emotivnog udaljavanja. Upali ste u kolotečinu i ne osećate niti ljubav prema partneru niti njegovu ljubav prema vama.

ZDRAVLJE: Fizički ste tromi. Vaši pokreti su bez brzine, a i refleksi su spori. Sve je to posledica fizičke neaktivnosti. Odlučuje da uradite nešto po tom pitanju i odlazite na plivanje.

LAV

POSAO: Zadovoljni ste kako rešavate probleme na poslu. Jako ste ambiciozni, dobro organizovani i uporni. Sve se to isplatilo i sada imate rešen ogroman problem iza sebe.

LJUBAV: Emotivni ste i strastveni. Imate jaku želju za emotivno intenzivnim kontaktom sa parterkom. Smeta vam što primećujete da je vama mnogo više stalo do odnosa nego partnerki.

ZDRAVLJE: Niste zadovoljni svojim izgledom. Svesni ste da ste se opustili i da su neke korekcije neophodne. Za početak izbacujete određene namirnice iz svakodnevne ishrane.

DEVICA

POSAO: Imate potencijal da dobro uradite posao. Međutim, želite da odradite što više obaveza. Nepotrebno žurite i u toj brzini pravite neke manje greške koje na kraju ispravljate.

LJUBAV: Niste sigurni u kom smeru ide komunikacija sa osobom suprotnog pola. Niti se druga strana, niti vi jasno izjašnjavate šta očekujete od ovog druženja.

ZDRAVLJE: Grlo je prilično osetljivo. Vrlo lako može doći do upale. Bilo bi dobro da povedete računa i preventivno izbegnete sve stvari koje mogu dovesti do upale.

VAGA

POSAO: Komunikativni ste, inteligentni, šarmantni. Uživate u poslovnoj komunikaciji. Ostavljate povoljan utisak tako da vam se otvaraju vrata vezana za novu poslovnu saradnju.

LJUBAV: U situaciju ste u kojoj se obično nalazi vaš partner. Prilično je druželjubiv i otvoren prema drugim ljudima, a vas igoriše. Imate utisak da vam vraća ono što ste vi njemu radili.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Odlučujete da malo obratite pažnju na ishranu, ali ne iz zdravstvenih razloga nego iz estetskih. Skloni ste slatkišima i njih prvo eliminišete.

ŠKORPIJA

POSAO: Situacija ne poslu je prilično napeta. Ma koliko truda uložili u posao rezultati izostaju. Nadređena osoba nije zadovoljna i teško shvata situaciju na terenu.

LJUBAV: Emotivno ste zadovoljni. Posle napornog dana prija vam da budete u društvu osobe koja vas podržava, zna šta vam treba i kako da vam pomogne da se osećate bolje.

ZDRAVLJE: Zdravlje generalno nije loše. Međutim, nedostatak fizičke kondicije i uopšte rekreacije uzimaju danak. Prijalo bi vam da izađete malo napolje, makar u šetnju.

STRELAC

POSAO: Maskimalno ste posvećeni poslu, sigurni u svoje znanje i željni uspeha. Očekuje vas uspešan radni dan, a posebno će vas obradovati što će i drugi ljudi biti upoznati sa time.

LJUBAV: Ne osećate se sigurno u vezi. Sve vam je problem. Pitate se da li i dalje gajite emocije prema partnerci, ali isto tako da li je i ona sa vama iz navike, ne iz ljubavi.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Krenuli ste sa redovno rekreacijom i ona vam pomaže da se osećate fizički jako, u formi. Jedino čega treba da se pripazite su slučajne povrede.

JARAC

POSAO: Dobro ste organizovani i sve ste isplanirali do detalja. Kako ste vredni i ambiciozni normalno je da postižete uspeh. Kolege vam čestitaju na postignutim rezultatima.

LJUBAV: Emotivno ste zadovoljni. Vaša veza je stabilna, a partnerka neko na koga možete da se oslonite i ko vas razume. Partnerka je ponosna na vas i uspeh koji ste postigli.

ZDRAVLJE: Glava je osetljiva, pa može doći do problema u toj oblasti. Na primer, čuvajte se hladnoće, jer bi sinusi mogli da vam prorade. Sem toga, moguća je glavobolja prolaznog tipa.

VODOLIJA

POSAO: Situacija na poslu je opuštena. Problemi koji su vas mučili su rešeni. Sada imate vremena da opušteno odradite rutinske poslove koje ste zapostavili zbog drugih obaveza.

LJUBAV: U opuštenoj atmosferi sa prijateljima dolazi do iznenadnog poznanstva. Druga strana ima zanimljive stavove koji vas privlače. Želite bolje da upoznate novu poznanicu.

ZDRAVLJE: Dobro se osećate, ali imate želju da nešto konkretno uradite za svoje zdravlje. Odlučujete da neke navike promenite, tako da izbacujete određene namirnice iz ishrane.

RIBE

POSAO: Zabrinuti ste zbog finansija. One su prilično ograničene i u prilici ste da pažljivo planirate svaki trošak. Dajete prioritet poslovima koji brzo donose dobit.

LJUBAV: Veliki ste emotivac i da bi mogli da funksionišete neophodna vam je emotivna stabilnost. Uživate u društvu partnerke koja vam pruža upravo ono što vam najviše treba.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Ne postoje niti simptomi koji vas brinu niti ima pokazatelja nekih novih zdravstvenih problema. Uživate u masaži koja vam prija i koja vas opušta.