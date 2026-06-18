On je dodao da je otpravniku poslova uručena protestna nota u vezi sa napadom dronova od 17. juna na autobus koji je prevozio dečji fudbalski tim.

Portparol je napomenuo da je Belorusija zahtevala od Ukrajine da dostavi informacije o incidentu i sprovede hitnu istragu, kao i da su svi odgovorni za napad drona na autobus pozvani na odgovornost.

Varankov je dodao da je Ministarstvo naložilo svojim stalnim predstavništvima pri Ujedinjenim nacijama, OEBS-u i Zajednici nezavisnih država (ZND) da pokrenu pitanje napada dronom ukrajinskih snaga na autobus, preneo je Sputnjik.

On je ukazao da Belorusija smatra da "međunarodna zajednica treba da osudi terorističke metode poput napada ukrajinskih oružanih snaga" na autobus sa beloruskim državljanima u Brjanskoj oblasti.

Ukrajinske oružane snage izvele su napad dronovima na autobus koji je prevozio dečji fudbalski tim iz Belorusije.

U autobusu se nalazilo 44 putnika, od kojih 28 dece koja su putovala u Gelendžik na odmor.

U napadu je poginula jedna žena, a ranjeno je osam osoba, od kojih šestoro dece.

Svi nepovređeni putnici iz autobusa vratili su se u Belorusiju tokom noći, dok su ranjeni prevezeni i smešteni u beloruske bolnice.