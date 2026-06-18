Rusija će, kao odgovor na napade Kijeva, redovno gađati ciljeve u Ukrajini od kojih zavisi borbena sposobnost ukrajinskih oružanih snaga, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

On je poručio da Moskva smatra da više nije dovoljno odgovarati samo političkim izjavama i upozorenjima.

- Reči više nisu dovoljne kada su u pitanju terorističke akcije - rekao je Lavrov.

Šef ruske diplomatije istakao je da će biti izvršeni zadaci koje je postavio predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin.

Prema njegovim rečima, ruska strana će nastaviti da deluje protiv ciljeva koje smatra ključnim za funkcionisanje ukrajinskih oružanih snaga.

Lavrov nije izneo dodatne detalje o mogućim narednim operacijama, ali je njegova izjava usledila u trenutku pojačanih napada i sa jedne i sa druge strane, kao i sve učestalijih udara dronovima na rusku teritoriju.

Poslednjih nedelja sukob je dodatno eskalirao, dok obe strane nastavljaju sa napadima na vojnu i energetsku infrastrukturu.

Lavrov je naglasio da će Moskva nastaviti da sprovodi odluke i zadatke koje je definisalo rusko državno rukovodstvo.