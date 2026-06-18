Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenio je da je najnoviji veliki ukrajinski napad dronovima na Moskvu opravdan odgovor na ruske udare, upozorivši da bi ruska prestonica mogla da se suoči sa još težim posledicama ukoliko Kremlj odbije da okonča rat.

U audio poruci upućenoj novinarima posle napada, Zelenski je poručio da višeslojna protivvazdušna odbrana Moskve ne može da garantuje bezbednost ruske prestonice.

- Vidite da, uprkos tri prstena protivvazdušne odbrane oko Moskve, rekli smo da ćemo ih dosegnuti - rekao je Zelenski.

Ukrajinski dronovi su, prema navodima, drugi put tokom sedmice pogodili moskovsku naftnu rafineriju, izazvavši požare u postrojenju koje obezbeđuje oko 40 odsto goriva za Moskvu.

Ruski zvaničnici saopštili su da je tokom trosatnog napada oboreno 137 dronova, ali da su pojedini ipak pogodili ciljeve, dok su požari izbili i u tržnim centrima.

Istovremeno su prijavljeni i udari u Rostovskoj oblasti, gde je, prema navodima, goreo jedan naftni depo.

Povezao napad sa Kijevsko-pečerskom lavrom

Zelenski je posebno istakao da je napad povezan sa nedavnim ruskim udarom na Kijev i oštećenjem Kijevsko-pečerske lavre, jednog od najznačajnijih pravoslavnih kompleksa pod zaštitom UNESCO-a.

- Pogodili su Lavru. Rekao sam otvoreno da ćemo pripremiti odgovor i da ćete ga videti. Mislim da ga sada vidite - rekao je ukrajinski predsednik.

Tokom ruskog napada 15. juna oštećeno je više kulturnih objekata u Kijevu, a zapalio se i krov istorijske Uspenske katedrale.

Zelenski je poručio da je cilj ukrajinskih akcija da se Rusiji pokaže da nastavak rata ima cenu.

- Nikada nismo želeli ovaj rat i ne želimo da Ukrajina gori zbog neprijatelja, ali ako Ukrajina gori, onda će i Moskva goreti. Najvažnije je da ljudi u Rusiji počnu da osećaju da jedan čovek, Putin, vodi ovaj rat, dok obični ljudi plaćaju cenu - rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je dodao da će protivvazdušna odbrana biti glavni prioritet na narednom sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine u Ramštajn formatu.

Prema njegovim rečima, između devet i jedanaest država moglo bi da podrži nove odbrambene inicijative, uključujući dodatne Patriot sisteme i protivbalističke rakete.

Kyiv Post