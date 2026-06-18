Pojedini svetski poznati milioneri, i pored ogromnog imetka, neke stvari dobijaju besplatno.

Hrana i piće

Bil Gejts, jedan od najbogatijih ljudi sveta, ponosni je vlasnik zlatne McDonaldsove kartice koja mu omogućava da jede u bilo kojem fast food restoranu ovog imena na planeti potpuno besplatno.

S druge strane, američki reditelj Džordž Lukas nikada nije gladan u gradu u kojem postoji lanac restorana Burger King. Poznati restorani daju ovu privilegiju slavnim i bogatim, ali insistiraju da se o prestižnim karticama ne priča pa potpuni popis imena nije poznat.

Luksuzni predmeti i putovanja

Dodele nagrada i premijere filmova odličan su poligon za promovisanje novih luksuznih predmeta. Ne čudi stoga što se bogatima i slavnima daju darovne kesice ogromne vrednosti.

Na dodeli Oskara, na primer, one su dosezale i do zapanjujućih vrednosti i do 168 hiljada američkih dolara zbog čega se proširila krilatica da niko nije gubitnik na gala večeri Američke akademije. Pre par godina u kesicama se nalazio vaučer za jednogodišnji najam luksuznog automobila Silvercar Audi, bicikl vredan 1.200 američkih dolara, besplatan put u Italiju i slične pogodnosti.

Ekstremna iskustva

Rezervaciju za komercijalni let u svemir može da priušti samo mali deo svetske populacije. Ipak, neka uzbudljiva iskustva najbogatiji pustolovi mogu dobiti besplatno. Kada svetski tzv. mudraci smisle neku novu inovaciju – milioneri i milijarderi su prvi koji to besplatno mogu da isprobaju.

Sir Richard Branson ljubitelj je ekstremnih sportova, pa ne čudi da je među prvima koji isprobava nove rekvizite i vozila za adrenalinsku pustolovinu poput prenosne rakete-letelice jatpack. Ovaj bogataš težak oko 4 milijarde dolara obožava kitesurfing, vožnju balonom na vrući vazduh, a u svojem posedu ima i privatnu podmornicu.