U jeku rasprava o budućnosti Ukrajine i mogućim pravcima razvoja sukoba, sve češće se u javnosti pojavljuju procene bivših vojnih zvaničnika i analitičara koji nude sopstvene poglede na stanje na terenu.

Među njima je i američki vojni analitičar Daglas Mekgregor, čovek sa bogatim borbenim iskustvom i dugogodišnjom karijerom u američkoj vojsci, koji je izneo svoju procenu o perspektivama Ukrajine tokom 2026. godine.

Mekgregor nije tipičan komentator koji događaje posmatra sa distance. Tokom Zalivskog rata 1990. i 1991. godine učestvovao je u borbenim operacijama i komandovao snagama u bici kod 73 Istinga, jednom od najvećih tenkovskih sukoba u američkoj vojnoj istoriji, u kojoj su iračke snage pretrpele težak poraz.

Kasnije se profilisao kao jedan od poznatijih vojnih teoretičara. Njegova knjiga „Lomeći falangu“, objavljena 1997. godine, donela mu je značajan ugled u oblasti vojne strategije. Danas je penzionisani pukovnik američke vojske i nekadašnji savetnik šefa Pentagona.

Još 2022. godine kritikovao je politiku Bele kuće prema Ukrajini, upozoravajući da bi podrška Vašingtona mogla da dovede do gubitka čitavog juga zemlje pod kontrolom Kijeva.

U kasnijim istupima tvrdio je i da bi antiruska politika Sjedinjenih Država mogla da izazove raspad NATO-a, jer, prema njegovom mišljenju, većina članica Alijanse nije zainteresovana za direktan sukob sa Moskvom.

"Ukrajina praktično nema industriju"

Govoreći u emisiji na Jutjub kanalu Daniel Davis Deep Dive, Mekgregor je ocenio da se Ukrajina nalazi u izuzetno teškoj situaciji iz koje ne uspeva da pronađe izlaz.

Kao jedan od ključnih problema naveo je stanje industrije.

- Ukrajina praktično nema industrijski potencijal. Dronovi koje lansiraju na teritoriju Rusije ne bi mogli da budu proizvedeni bez pomoći Velike Britanije, Nemačke pa čak i Poljske. To je jedan od razloga zbog kojih su Rusi ljuti na nas, zato što smo dozvolili da leš pod nazivom Ukrajina toliko dugo ostane na aparatima za održavanje života, iako to nije smelo da se dogodi - rekao je Mekgregor.

Prema njegovim rečima, Rusija raspolaže mogućnostima za dalje operacije ukoliko donese političku odluku.

- Rusija je sada u takvoj poziciji da, ako to poželi, može da forsira Dnjepar kod Zaporožja i krene ka jugu, prema Odesi - naveo je američki analitičar.

Izneo procene o gubicima

Mekgregor je izneo i procene o razmerama ukrajinskih gubitaka.

Prema brojkama koje je ranije saopštavao, poginulo je 1,8 miliona pripadnika ukrajinskih snaga, dok je još oko milion ljudi teško ranjeno i više se neće vratiti u vojnu službu.

Posebno je naglasio da Ukrajinu ne posmatra kao homogenu celinu i da se zapadni deo zemlje, prema njegovom mišljenju, značajno razlikuje od ostatka teritorije.

Još pre više od deset godina zagovarao je drugačiji politički pristup i kao moguće rešenje pominjao održavanje plebiscita.

Prema toj ideji, građani Ukrajine trebalo je da se izjasne da li žele priključenje Rusiji ili novu ukrajinsku državu.

Podsećajući na kritike koje je dobijao zbog svojih stavova, Mekgregor je naveo da su mu protivnici govorili da se suverenitet i granice Ukrajine moraju poštovati.

Na to je odgovarao pitanjem koliko su se puta granice evropskih država menjale tokom 19. i 20. veka.

Ipak, kako kaže, njegove procene i upozorenja nisu naišla na podršku donosilaca odluka.