Lihačov je upozorio da posledice napada na Zaporošku nuklearnu elektranu mogu da pogode i Ukrajinu i Rusiju, ali i značajan deo Evrope, prenosi Sputnjik.

"U napadu u sredu poginuo je jedan od zaposlenih u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani, od kojih direktno zavisi bezbednost najveće nuklearke u Evropi. Ukrajinska vojska počela je sa ciljanim i sistematskim ubijanjem zaposlenih u nuklearki", rekao je Lihačov.

Šef Rosatoma je dodao da se poslednjih nekoliko godina beleži sve veća agresija, kada je reč u nuklearki Zaporožje.

"Lov na zaposlene u nuklearki je nečovečan akt operatera ukrajinskih dronova koji su nesvesni obima posledica svojih aktivnosti", rekao je Lihačov.

Nuklearnom elektranom Zaporožje od 2022. godine upravlja ruska kompanija Rosatom.