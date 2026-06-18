Situacija na granici između Belorusije i Ukrajine dostigla je neviđeni nivo, izjavio je predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.

On je poručio da južna granica zemlje zahteva pojačano obezbeđenje i naglasio da vojska mora da bude spremna da zaštiti državu.

- Južna granica, hiljadu i po kilometara, gori kao nikada do sada. Evo odgovora nekim vojnim licima: da li treba da štitimo južnu granicu pojačanim obezbeđenjem ili ne? To je odgovor – da, treba. Mi smo vojnici, a narod nas hrani o svom trošku kako bismo mogli da ih zaštitimo - rekao je Lukašenko.

Beloruski predsednik upozorio je da će se pokušaji uvlačenja njegove zemlje u rat završiti loše po one koji ih budu izazivali.

- Ako nas neko provocira i pokuša da nas uvuče u rat, mislim da će im se to loše vratiti. Mi se ponašamo mirno. Nekima se ne sviđa što je Belorusija mirna država i zato se sve ovo dešava - rekao je Lukašenko.

On je ove komentare izneo govoreći o jučerašnjem napadu ukrajinskih dronova na autobus sa decom iz Belorusije u Brjanskoj oblasti Rusije.

Lukašenko je poručio da će beloruske vlasti nastaviti da pažljivo prate situaciju i preduzimaju mere za zaštitu granica zemlje.