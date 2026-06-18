"Cilj Rusije je da izbaci Evropu i evropske zemlje iz ravnoteže. Deo ove hibridne operacije je da natera same Evropljane da upozoravaju na ruski napad", rekao je on za švedski list Hufvudstadsbladet, dodajući da ne veruje da će to doga doći, kao i da ne vidi dokaze za tako nešto.

Komandant švedskih oružanih snaga, Mihael Klason, nedavno je upozorio na moguću želju Rusije da testira Član 5 NATO-a u bliskoj budućnosti. Stub je istovremeno ukazao da ne veruje da Rusija namerava da izazove NATO ako izgubi rat protiv Ukrajine, preneo je finski javni servis Yle.

On je takođe procenio da će rat u Ukrajini trajati najmanje još tri do četiri meseca. Kada je reč o budućnosti Rusije, Stub je naveo da je "san o demokratskoj i otvorenoj Rusiji nerealan".

Prema njegovim rečima, Rusija će verovatno ostati izolovana i ekonomski slabija od Sjedinjenih Američkih Država i Evrope dugo vremena. Finski predsednik je dodao da je stabilna i bezbedna Rusija ključna za Finsku.

Stub je takođe naglasio potrebu za otvaranjem kanala komunikacije sa Rusijom tokom diskusija u rezidenciji finskog predsednika Kultaranti, koje su završene prošlog petka, u okviru godišnjeg foruma o spoljnoj i bezbednosnoj politici.