Iako ovakve situacije mogu delovati zastrašujuće, stručnjaci ističu da su mrki medvedi vekovima prirodni stanovnici ovog područja i da napadi na ljude ostaju izuzetno retki.

Tara je dom najbrojnije populacije medveda u Srbiji

Prema rečima Ranka Milanovića iz Nacionalnog parka Tara, na području Tare trenutno živi između 60 i 70 medveda, dok se procenjuje da ih u celoj Srbiji ima oko 120.

Međutim, stručnjaci naglašavaju da medvedi ne poznaju državne granice.

Ne možemo govoriti o medvedima koji žive isključivo na Tari. Praćenje pomoću ogrlica pokazalo je da pojedine jedinke prelaze stotine kilometara, stižu do centralne Bosne, severa Crne Gore, pa čak i centralne Srbije - objašnjava Milanović.

Napadi su veoma retki, ali oprez je neophodan

Iako se svake godine beleži više prijava susreta ljudi i medveda, ozbiljni incidenti su izuzetno retki.

U poslednjih 25 godina zabeležena su samo dva slučaja da su medvedice sa mečićima napale ljude. Na sreću, bez težih posledica - kaže Milanović.

Najveći rizik predstavlja upravo susret sa ženkom koja čuva mladunce, jer tada životinja može reagovati instinktivno ako proceni da su mečići ugroženi.

Šta nikako ne treba da radite?

Stručnjaci upozoravaju da je najvažnije ostati pribran.

Ako ugledate medveda:

Ne prilazite mu.

Ne pokušavajte da ga fotografišete ili snimate.

Ne trčite.

Ne pravite nagle pokrete.

Polako se udaljite bez privlačenja pažnje životinje.

Posebno se savetuje kretanje označenim stazama i izbegavanje samotnih šetnji kroz šumu u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima.

Penjanje na drvo nije rešenje

Jedan od najrasprostranjenijih mitova jeste da čovek može pobeći medvedu penjanjem na drvo.

Medved je odličan penjač. Kolokvijalno se kaže da treba pronaći „krivo drvo“, jer zbog težine ne može da ga savlada, ali u većini situacija penjanje na drvo nije bezbedno rešenje - objašnjava Milanović.

Da li treba da se pravite mrtvi?

Još jedan savet koji se često može čuti jeste da se osoba pravi mrtva.

Prema rečima stručnjaka, ni to nije preporučljivo kao prvi izbor.

U slučaju da ipak dođe do napada, najbolja opcija je da legnete na zemlju, sklupčate se i rukama zaštitite glavu, vrat i druge vitalne delove tela.

Medved čoveka ne vidi kao plen

Stručnjaci naglašavaju da mrki medved u prirodi uglavnom izbegava ljude i da čoveka ne posmatra kao prirodni plen.

Upravo zato je najvažnije poštovati pravila boravka u prirodi, kretati se obeleženim stazama i ne prilaziti divljim životinjama, bez obzira na to koliko delovale mirno.