Sredstva će tokom dana, 19. juna, biti dostupna na računima korisnika u celoj Srbiji, uključujući Kosovo i Metohiju, kroz ustaljeni mesečni mehanizam podrške.

Pomoć stiže do porodica, roditelja, dece, boraca i socijalno ugroženih građana kojima su ova sredstva namenjena. Nadležni potvrđuju da se proces odvija bez zastoja.

Isplata uključuje roditeljski i dečji dodatak za maj, kao i naknade za porodični smeštaj na teritoriji cele zemlje. Takve mere čine osnovu redovne finansijske sigurnosti za najosetljivije delove populacije.

Obuhvaćena su i davanja za boračko-invalidsku zaštitu, naknade za negu i pomoć drugog lica, kao i novčana socijalna pomoć za maj 2026. godine. Navedena sredstva igraju ključnu ulogu u svakodnevici velikog broja građana i pokrivanju njihovih osnovnih životnih troškova.