Kako prenosi Evropska pravda, pozivajući se na izjave visokog zvaničnika NATO-a, ruski predsednik Vladimir Putin i dalje ostaje pri svojim prvobitnim namerama, iako se, prema proceni Alijanse, ekonomska situacija u Rusiji sve više pogoršava.

– Iako je Rusija ove godine zadržala inicijativu na frontu, njeni dobici su daleko od stabilnih. Ne vidimo nikakve naznake velikih promena u operativnom tempu ili skorog pokretanja velike ruske ofanzive, a razlog tome je smanjena efikasnost ruske vojske na terenu – naveo je visoki zvaničnik NATO-a, a prenosi Ukrajinska pravda.

Pola miliona poginulih

Prema procenama Alijanse, Rusija je od početka rata pretrpela između 1,3 i 1,45 miliona ukupnih gubitaka u ljudstvu, što uključuje ranjene i vojnike koji su na drugi način izbačeni iz stroja.

Od tog broja, kako se navodi, oko pola miliona vojnika je poginulo.

Uprkos velikim gubicima, ruske snage nastavljaju napade visokog intenziteta duž čitave linije fronta.

Posebno teške borbe vode se u blizini Pokrovska, gde ruska vojska pokušava da učvrsti svoje položaje i nastavi napredovanje ka gradu Dobropilji.