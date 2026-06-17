Porodica preminulog generala Nebojše Pavkovića podneće u petak Drugom osnovnom sudu u Beogradu tužbu protiv NATO, jer je njegova smrt, kako navode, direktna posledica izloženosti osiromašenom uranijumu tokom bombardovanja SRJ 1999. godine.

Advokat porodice Srđan Aleksić kaže da su laboratorijske analize sprovedene prošle godine u akreditovanoj italijanskoj laboratoriji pokazale prisustvo uranijuma i više toksičnih metala u tkivu generala Pavkovića.

- Laboratorijska analiza koja je prošle godine sprovedena u akreditovanoj italijanskoj laboratoriji potvrdila je u tkivu generala Pavkovića prisustvo uranijuma i više toksičnih metala u dramatično povišenim koncentracijama, što je direktna posledica NATO bombardovanja. General Pavković je dobio dva kancera - štitaste žlezde i pankreasa, a upravo pojava dva ili više kancera istovremeno je tipičan rukopis osiromašenog uranijuma. Takva identična praksa zabeležena je i kod italijanskih vojnika koji su boravili na Kosovu i Metohiji. On se kao komandant Treće armije Vojske Jugoslavije kretao po celom KiM i zbog toga je bio izložen ekstremnoj kontaminaciji - rekao je Aleksić.

On dodaje da istraživanja Univerziteta u Berkliju ukazuju da je količina kontaminacije na mestima gde je korišćen osiromašeni uranijum na Kosovu i Metohiji bila višestruko veća od one zabeležene u Hirošimi i Nagasakiju.

- Prema istraživanjima prestižnog Univerziteta u Berkliju, količina i koncentracija kontaminacije na mestima gde je bačen osiromašeni uranijum na Kosovu i Metohiji je čak 300 puta veća od količine i kontaminacije u Hirošimi i Nagasakiju. To je svesno zatrovan prostor, a poluraspad ovog materijala traje čak 4,5 milijardi godina - naveo je Aleksić.

Tužba ima 1.000 strana

Aleksić ističe da tužba sadrži oko 1.000 strana materijalnih i naučnih dokaza.

- U tumorskom tkivu Pavkovića detektovan je uranijum (U-238) u koncentraciji od 23,80 mikrograma po kilogramu tkiva, a znatno iznad dozvoljenih granica nađeni su i drugi teški metali koji dokazano izazivaju kancer. Italijanski sudovi su do sada doneli više od 550 pravosnažnih presuda u korist svojih vojnika koji su oboleli nakon misije na Kosovu. Mi koristimo istu metodologiju i iste medicinske dokaze - rekao je Aleksić.

On navodi da se NATO često poziva na imunitet, ali da smatra da u ovom slučaju on ne može da postoji.

- To bi bilo direktno suprotno Ustavu Republike Srbije, ali i Evropskoj povelji za zaštitu ljudskih prava u Strazburu. Ako nekoj međunarodnoj organizaciji date imunitet za ovakva dela, vi automatski ostavljate građane bez ikakve sudske zaštite, što je pravno nedopustivo. Prema međunarodnim poveljama, niko ne može da ima imunitet od ubijanja ljudi. Nijedna država, niti jedna međunarodna organizacija ne može biti zaštićena od odgovornosti za ubijanje i za trajno zagađenje životne sredine - rekao je advokat.

Razmatra se i tužba protiv Finske

Pored tužbe protiv NATO, pravni tim u dogovoru sa porodicom razmatra i pokretanje međunarodnog postupka protiv Finske, gde je general Nebojša Pavković služio kaznu.

- Smatramo da zbog zdravstvenog stanja nije trebalo da bude u zatvoru, a da su uslovi i nedostatak adekvatne medicinske nege dodatno pogoršali njegovo stanje. Nisu mu obezbedili odgovarajuće lečenje, niti mogućnost da se leči u svojoj zemlji - navodi Aleksić.

Podsetimo, Pavković je pravosnažno osuđen na 22 godine zatvora, a pušten je neposredno pred smrt.

Aleksić ističe da će tužbu protiv NATO podneti pred domaćim sudovima, jer smatra da Srbija ima pravo i obavezu da odlučuje o ovom pitanju.

- Spremni smo da ovo pitanje potegnemo do Strazbura pred Evropskim sudom za ljudska prava, ali i pred Evropskim sudom pravde u Luksemburgu, s obzirom na to da je reč o brutalnom zagađenju životne sredine, a Srbija se nalazi u postupku pridruživanja Evropskoj uniji - rekao je on.

Dodaje da postoje pravni mehanizmi koji omogućavaju naplatu eventualno dosuđene odštete.

- Bečka konvencija obavezuje države kada su u pitanju presude donete u drugim zemljama. S obzirom na to da NATO ima sva svojstva pravnog lica - ima svoje sedište, jasnu organizaciju, organe i sopstveni fond, bio bi u obavezi da prema presudi i postupi - kaže Aleksić.

Uzorci tkiva sačuvani dve decenije

Tkivo koje je poslato na analizu u Italiju potiče iz biopsije koja je na Vojnomedicinskoj akademiji urađena još pre 20 godina.

Na zahtev generalove ćerke Marije, uzorci su prošle godine poslati u italijansku laboratoriju „Kimika i Ambijente“, koja poseduje ISO 9001 sertifikat i licencirana je od Ministarstva zdravlja Italije.

Nalazi te laboratorije danas predstavljaju ključni dokaz u pravnoj borbi protiv NATO.

Šta je pronađeno u tkivu generala

Prema navodima pravnog tima, u tkivu generala Pavkovića pronađeni su:

Uranijum U-238 u koncentraciji od 23,80 µg/kg, što je više od 100 puta iznad maksimalnih normalnih vrednosti.

Aluminijum u koncentraciji od 24.682 µg/kg.

Kadmijum 4.221 µg/kg.

Bakar 4.370 µg/kg.

Mangan 6.368 µg/kg.

Gvožđe 305.100 µg/kg.

Cink 159.158 µg/kg.

Govor koji je ušao u istoriju

Uoči NATO bombardovanja general Nebojša Pavković održao je govor koji se i danas često citira.

- Mi, pripadnici Treće armije, potpuno smo opredeljeni da branimo našu zemlju bez obzira na to o kom se protivniku radi. Imamo jednu otadžbinu i sada je vreme da je branimo, jer ako je sada izgubimo, nikada je nećemo imati. A ako nismo spremni da je odbranimo, onda možda i ne zaslužujemo da je imamo - poručio je tada general Pavković.

(Kurir)