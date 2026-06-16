Američki predsednik Donald Tramp najavio je da bi Vašington uskoro mogao da pojača sankcije protiv Rusije, uz direktnu poruku da mu pad cena nafte daje mnogo širi prostor za pritisak na Moskvu.

- Zahvaljujući smanjenju cena nafte, uskoro možemo da uvedemo nove sankcije protiv Ruske Federacije - poručio je Tramp.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada se energetsko tržište smiruje posle dogovora sa Iranom i najava ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih pravaca za svetsku trgovinu naftom.

Pad nafte menja računicu Vašingtona

Dok su cene nafte bile visoke, svaki ozbiljniji udar na ruski energetski sektor mogao je da izazove novi rast cena goriva i dodatno podstakne inflaciju u SAD. Sada je situacija drugačija.

Brent nafta je, prema podacima koje prenosi Rojters, pala na oko 83 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta skliznula na oko 80 dolara. To znači da bi Bela kuća mogla da uvede nove mere protiv Moskve uz manji rizik po američko tržište.

Drugim rečima, Tramp želi da udari na glavni izvor ruskih prihoda, a da istovremeno izbegne rast cena benzina u SAD.

Nafta ostaje Ahilova peta Moskve

U slučaju novog paketa sankcija, najveći udar mogao bi da bude usmeren upravo na ruski energetski sektor. Prihodi od izvoza nafte i naftnih derivata i dalje predstavljaju jedan od ključnih oslonaca ruske ekonomije.

Zapadne zemlje već mesecima pokušavaju da ograniče ruski izvoz preko posrednika, osiguravajućih kuća i takozvane flote iz senke.

Velika Britanija je već uvela nove sankcije brodovima povezanim sa ruskom trgovinom energentima, dok je Evropska unija proširila crnu listu kompanija i pojedinaca za koje smatra da pomažu ruskom vojnom i energetskom sektoru.

Trampova najava zato se uklapa u širi zapadni plan da se Moskvi dodatno oteža prodaja energenata i poveća cena nastavka rata u Ukrajini.