Kako je saopštio gradski Sekretarijat za javni prevoz, saobraćaj će sutra od 10.00 časova do četvrtka do jedan čas iza ponoći biti obustavljen na delu od zone raskrsnice sa ulicom Ušće do zone raskrsnice sa ulicom Trešnjin cvet.

Takođe, saobraćaj će biti obustavljen i na delu od kružnog toka Ušće do zone raskrsnice sa ulicom Ušće, kao i ulice Ušće (ceo krug) sutra od 16 časova do četvrtka do jedan čas iza ponoći.

Vozila javnog prevoza na linijama 15, 84, 704, 706 i 707 sutra od 10 časova do četvrtka do jedan čas iza ponoći saobraćaće ulicama Bulevar Mihajla Pupina, Trešnjinog cveta, Bulevar Nikole Tesle i dalje redovnim trasama.

Kako se navodi, linija 9A će sutra od 16 časova do četvrtka do jedan čas iza ponoći u smeru ka Bloku 72 saobraćati ulicama Brankova, kružni tok kod Ušća, Bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića i dalje redovnom trasom, dok će se u smeru ka Trgu Slavija kretati postojećom trasom u funkciji radova u ulici Zemunski put.

Vozila na liniji 60 (60L) će sutra od 16 časova do četvrtka do jedan čas iza ponoći u smeru ka okretnici "Novi Beograd (Toplana)" saobraćati trasom Brankova, kružni tok kod Ušća, Sajmište, Zarije Vujošević, Zemunski put, Brodarska i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Zelenom vencu saobraćati redovnom trasom podlinije 60L, odnosno ulicama Sajmište, Brankov most i dalje redovnom trasom.

(Tanjug)



